Ngày 29, 30/6: Thần Xui xẻo hỏi thăm, Thần Tài ngó lơ, 3 con giáp công việc lao đao, coi chừng mất trắng

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 11:38

Những con giáp vướng vận rủi liên miên, làm ăn khốn khó trong 2 ngày 29, 30/6.

Tuổi Thìn

Năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Ngày 29, 30/6: Thần Xui xẻo hỏi thăm, Thần Tài ngó lơ, 3 con giáp công việc lao đao, coi chừng mất trắng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, 2 ngày cuối tháng này, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo 2 ngày cuối cùng của tháng bởi bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi.

Ngày 29, 30/6: Thần Xui xẻo hỏi thăm, Thần Tài ngó lơ, 3 con giáp công việc lao đao, coi chừng mất trắng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

 

Tuổi Dậu

Trong sự nghiệp, có thể sự thiếu dứt khoát của tuổi Dậu trong những thời điểm quan trọng sẽ khiến những người xung quanh khó chịu. Quá nhiều nỗi lo lắng, cùng trở ngại tinh thần khiến bạn trở nên vô cùng nhút nhát.

Ngày 29, 30/6: Thần Xui xẻo hỏi thăm, Thần Tài ngó lơ, 3 con giáp công việc lao đao, coi chừng mất trắng - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi báo, vào 2 ngày cuối tháng này tuổi Dậu sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong công việc, khiến bạn mất phương hướng và khó tìm ra hướng giải quyết. Trong thời gian này, tuổi Dậu nên hạn chế đầu tư hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao kẻo nguy cơ trắng tay rất là lớn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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