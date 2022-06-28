Đúng 15 giờ 15 phút ngày 29/6: Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, 3 con giáp chính thức hết khổ, chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may vượt trội, tài lộc hơn người, hỷ sự liên miên, tiền vàng như ý

Tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn năm 2023. Vào đúng 15 giờ 15 phút ngày 29/6, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Đặc biệt, trong thời gian này đường tình duyên của tuổi Ngọ càng thêm rực rỡ bạn sẽ có những ngày tháng viên mãn sánh bước bên một nửa của mình.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính cách chân thật, hòa đồng. Họ khá thông minh, nhanh nhẹn và cầu tiến trong công việc. Người tuổi này nổi bật ở tính kiên trì. Trong khó khăn, trở ngại, họ không ngừng cố gắng, vươn lên.

Con giáp này luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Họ không ngại thay đổi và luôn tìm tòi, thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới.

Ảnh minh họa

Vào đúng 15 giờ 15 phút con giáp này có điềm báo may mắn về tài lộc. Họ cần cố gắng nắm bắt cơ hội thì sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn, không còn cảnh thua lỗ. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được hỗ trợ về vật nuôi, hạt giống. Công việc của con giáp tuổi Mão ngày càng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Vào đúng 15 giờ 15 phút, người tuổi Tý không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Ảnh minh họa

Người tuổi Tý vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Tý biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.