Ngay 15 ngày tới (11/4 - 25/4), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 08:09

Bước sang 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn vượng khí phát tài, tiền bạc, của cải nhiều không tả nổi. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, nâng bước tới thành công.

Tuổi Dậu

So với những con giáp khác, người tuổi Dậu đa số không phải giàu có từ nhỏ, một số vốn xuất thân nghèo khó nên họ biết trân trọng sự lao động, trân trọng đồng tiền do mình làm ra. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu luôn hy vọng tìm được cơ hội đổi đời, nếu như không thể giàu có viên mãn thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống yên bình ấm êm.

Thời gian tới đây, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, 15 ngày tới, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này cuộc sống tuổi Dậu có nhiều khởi sắc, từ công việc, sự nghiệp đến tài vận đều được cải thiện. Trong thời gian này, nếu như tuổi Dậu biết nắm bắt cơ hội thì họ có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đến vài năm sau khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngay 15 ngày tới (11/4 - 25/4), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn quyết đoán với những sự lựa chọn của mình. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, nhờ có quý nhân và thần tài chiếu cố mà cuộc sống của họ ngày càng ổn định vững vàng hơn. Tuy nhiên, trong những năm qua tuổi Dần đang phải đối mặt với nhiều trắc trở, vận may cũng đến nhưng không ở lại lâu, sự nghiệp và tài vận có nhiều khó khăn, thử thách.

Tử vi học có nói, trong 15 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần có nhiều thay đổi tích cực. Những tháng đầu năm, tuổi Dần chưa cảm nhận được nhưng thời gian này, vận may sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Cụ thể, tuổi Dần làm gì cũng có quý nhân phù trợ, công việc hanh thông, tài vận ổn định, ngoài ra thời gian này tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội thích hợp để đổi đời. 

Ngay 15 ngày tới (11/4 - 25/4), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, sống độc lập và không ngừng sáng tạo, biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Bên cạnh đó, người tuổi Tý không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh cảnh bế tắc, họ luôn biết nhìn xa trông rộng, biết thay đổi bản thân từng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tý sẽ thành công viên mãn.

Tử vi học có nói, đúng 15 ngày tới, cuộc sống tuổi Tý có nhiều sự thay đổi đáng kể. Con giáp cũng có nhiều thay đổi tích cực. Tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ lộc, cuộc sống sẽ rất đáng mong chờ khi có nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp tuổi Tý đổi đời. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ công thành danh toại, sự nghiệp vững ổn chưa đủ mà còn bất ngờ phát tài, tiền bạc rủng rỉnh.

Ngay 15 ngày tới (11/4 - 25/4), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Đúng 10 ngày tiếp theo: Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, đổi đời chỉ trong thoáng chốc

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay trong 10 ngày tiếp theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 15 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 10/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này