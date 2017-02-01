Theo nhân tướng học, đây là những nốt ruồi mang lại điều không tốt trong hôn nhân cho chủ nhân, dễ khắc chồng và ly hôn.

Nốt ruồi ở gian môn bên trái

Gian môn là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt, kéo dài đến chân mai. Theo nhân tướng học, đây là phần có tính quyết định đến hôn nhân.

Theo quan niệm, gian môn bên trái tượng trưng cho chồng, bên phải là của vợ. Nếu có nốt ruồi đen bên trái thì sẽ không tốt cho chồng, dễ dẫn đến tan vợ hơn nhân sau năm 35 tuổi. Vợ chồng cưới nhau nhưng không hòa thuận, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình ít khi ấm êm, vợ chồng làm ăn cũng khó thành tài. Đây là nốt ruồi dễ khiến vợ chồng xa nhau hay ly hôn nhất.

Nốt ruồi ổ bên trái trán

Theo quan niệm tướng học, nếu nốt ruồi xuất hiện ở vị trí này thì đây là dấu hiệu cảnh báo hôn nhân sẽ không tốt đẹp. Chồng của chủ nhân sẽ dễ bị người khác hơn thua, nét tướng này gây khó khăn cho chồng. Chồng làm ăn khó khăn, dễ bị người khác ganh ghét, gây mâu thuẫn. Vợ chồng cũng khó mà gắn kết lâu dài, mâu thuẫn cũng không ít. Và phụ nữ có nốt ruồi này sẽ dễ ly hôn vào năm 30 tuổi. Vợ chồng dễ lớn tiếng, không đủ cảm thông và yêu thương nhau. Nốt ruồi này ảnh hưởng đến chồng của chủ nhân nhiều, từ đó mà gián tiếp ảnh hưởng đến chủ nhân

Nốt ruồi mọc dưới mắt bên trái

Phụ nữ có nốt ruồi này dễ làm cho gia đình đổ vỡ, khó mà giữ được hạnh phúc lâu dài. Vợ chồng cưới nhau về cũng không mấy vui vẻ dài lâu. Không gặp chuyện này cũng mắc chuyện kia, cả hai dễ mâu thuẫn. Đây cũng là nốt ruồi dễ khiến vợ chồng cãi nhau, vì vậy mà hay sinh chuyện không hay. Phụ nữ có nốt ruồi này dễ lâm vào cảnh xa chồng hay li dị khi còn trẻ. Chuyện tình duyên cũng không mấy tốt đẹp, dễ đau buồn vì tình, khó khăn hay trở ngại cũng nhiều.

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