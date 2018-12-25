Nét tướng phụ nữ nhân duyên thuận lợi được nhiều người theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2018 20:55

Những người phụ nữ được nhiều người theo đuổi không hẳn phải có nhan sắc đặc biệt, chỉ cần sở hữu những nét tướng này nhất định là mẫu người cuốn hút đàn ông.

Người ta thường có câu nhất dáng nhì da để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng với những nét tướng này, phụ nữ sẽ có đường nhân duyên thuận lợi, được nhiều người theo đuổi mà không cần phải có vóc dáng chuẩn cân đối hay làn da mềm mại mong manh.

Không cần phải có nhan sắc lộng lẫy hơn người, đôi khi phụ nữ giản dị với những nét mặt điển hình này cũng vẫn thu hút đàn ông đến lạ.

Mặt trái xoan cằm đầy đặn

Một người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan trong tưởng tượng vốn là người xinh đẹp thanh thoát. Chiếc cằm có thể hơi đầy đặn một chút thể hiện là người dịu dàng, luôn lạc quan trong cuộc sống. Phụ nữ có cằm đầy đặn thường khá hòa thuận với những người xung quanh, dễ gần và rất thân thiện nên rất được lòng người khác.

Phụ nữ có cằm đầy đặn, đặc biệt là hai cằm là người nhân hậu, biết vun vén cuộc sống gia đình

Phụ nữ có cằm đầy đặn, đặc biệt là hai cằm là người nhân hậu, biết vun vén cuộc sống gia đình

Đặc biệt, tướng phụ nữ có nọng cằm hay còn gọi là hai cằm lại càng là tướng tốt giúp cho việc làm ăn của chồng gặp nhiều thuận lợi. Cưới được mẫu phụ nữ có hai cằm về làm vợ sẽ mang đến cuộc sống gia đình hạnh phúc vì phụ nữ này một lòng quan tâm đến việc vun đắp gia đình, sẵn sàng sẻ chia với chồng và có tấm lòng bao dung, nhân hậu.

Đôi môi chúm chím đầy đặn

Phụ nữ có bờ môi căng đầy, hồng hào thể hiện mẫu người xinh đẹp và thông minh. Phụ nữ có đôi môi đầy đặn, trên môi có nhiều rãnh nhăn là người phụ nữ sinh được nhiều con trai. Hàm răng trắng đều, các răng không quá nhọn là người phụ nữ hiền hậu, được nhiều người đàn ông cảm mến.

Phụ nữ sinh ra có đôi môi bẩm sinh cân xứng không bị lệch lạc, sắc môi ửng hồng tự nhiên, răng chắc khỏe thể hiện một người phụ nữ có sức khỏe, cuộc sống không gặp nhiều trắc trở, lại thuận lợi đường con cái, sự nghiệp dễ đạt được thành công từ sớm.

Đôi môi đầy đặn, hồng hào cho thấy sức khỏe tốt, đường con cái thuận lợi

Đôi môi đầy đặn, hồng hào cho thấy sức khỏe tốt, đường con cái thuận lợi

Mẫu người phụ nữ có đôi môi và hàm răng đẹp là người hay cười, thu hút đàn ông cũng bởi nụ cười. Họ có đời sống hôn nhân bền vững nhờ khí chất khiến chồng luôn nể phục. Cuộc sống gia đình con cái bình yên cũng là bước đệm giúp họ tập trung gây dựng sự nghiệp và trợ giúp chồng, trở thành người bạn đời chân thành, chu đáo.

Mũi cao, đầu mũi đầy đặn, cánh mũi tròn

Phụ nữ có mũi cao và đầu mũi đầy đặn là nét tướng đón tài lộc điển hình, gặp nhiều may mắn trong đường tình duyên cũng như sự nghiệp, luôn có quý nhân phù trợ nên cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Đây là mẫu người thông minh, nhanh nhẹn trong mọi tình huống của cuộc sống, đối nhân xử thế tốt nên rất được lòng đàn ông và được đàn ông nể phục.

Người phụ nữ có mũi cao, đầu mũi tròn đầy đặn có khả năng giao tiếp tốt, phù hợp với việc trợ giúp cho chồng xây dựng các mối quan hệ xã hội. Chồng được nhờ trở nên thành công cũng bởi một tay người phụ nữ như vậy, họ lại khéo léo nên rất được chồng yêu chiều.

Phụ nữ có mũi cao, đầu mũi đầy đặn là người có nhiều tài lộc, là trợ thủ đắc lực giúp chồng trong công việc

Phụ nữ có mũi cao, đầu mũi đầy đặn là người có nhiều tài lộc, là trợ thủ đắc lực giúp chồng trong công việc

Đôi mắt cười và lông mày thanh tú, đầy đặn

Phụ nữ có đôi mắt cười tươi sáng là người thông minh nhanh nhạy trong mọi việc, họ biết nhìn sắc mặt của người khác để ứng xử nên không làm mất lòng ai, từ trẻ đã được nhiều người đàn ông theo đuổi. Đôi mắt đẹp cùng với hàng lông mày cong lá liễu, thanh tú là nét tướng của người phụ nữ sống thọ, có cuộc đời sung sướng hiếm có.

Phụ nữ có đôi mắt cười là người có năng khiếu nghệ thuật, tâm hồn mộng mơ bay bổng nhưng lại khá điềm tĩnh, cư xử hòa nhã. Đàn ông khi nhìn vào đôi mắt đó lập tức bị cuốn hút và ấn tượng mãi. Đôi lông mày thanh tú đầy đặn cũng không phải là nét tướng dễ gặp, bởi vậy khi may mắn gặp được những người phụ nữ như vậy, đàn ông không dễ gì bỏ lỡ.

6 kiểu phúc tướng của người phụ nữ, có được 1 nửa cuộc sống đã viên mãn như trăng rằm

6 kiểu phúc tướng của người phụ nữ, có được 1 nửa cuộc sống đã viên mãn như trăng rằm

Người xưa nói rằng: tướng - tâm - mệnh có sự gắn kết đặc biệt với nhau. Người phụ nữ có những đặc điểm này chính là người phúc đức, hậu vận tốt đẹp.

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