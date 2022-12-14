Nằm im chờ thời vào cuối tháng 12, 3 con giáp trúng mánh tài lộc, giàu có phất lên, công danh rực rỡ, may mắn bám gót, hào vận tỏa sáng, tương lai êm ấm

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 12 nhé!

Nằm im chờ thời vào cuối tháng 12, 3 con giáp trúng mánh tài lộc, giàu có phất lên, công danh rực rỡ, may mắn bám gót, hào vận tỏa sáng, tương lai êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân và những người xung quanh. Chính vì yêu cầu này mà đối diện với khó khăn, trở ngại nào, con giáp này cũng kiên định vượt qua, hướng về phía trước, với hy vọng tương tai tốt đẹp.

Họ thực sự sẽ dùng trình độ và nỗ lực thực sự của mình để tạo ra khả năng xoay chuyển vận thế trong suốt quá trình phấn đấu trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mão thường có yêu cầu và mưu cầu cao trong sự nghiệp. Vì vậy, những người này cũng sẽ thông qua chăm chỉ và cố gắng hết mình của bản thân để đạt được cuộc sống hạnh phúc.

Cuối tháng 12, người tuổi Mão đón sự nghiệp như ý, tình yêu hạnh phúc, cuộc sống tràn đầy ánh nắng và sự tự tin, tinh thần phấn chấn. Họ đón nhận nhiều bất ngờ và cả ngọt ngào lẫn cay đắng nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc tràn đầy.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bất kể gặp phải khó khăn và thất bại nào người tuổi Ngọ cũng đều rất lạc quan và bình tĩnh. Trong công việc họ cũng rất tự tin và chăm chỉ. Trong toàn bộ quá trình phấn đấu, con giáp này có nhiều ý tưởng và quan điểm cá nhân của riêng mình. Họ sẽ luôn xử lý công việc xuất sắc, từ từ hoàn thành các mục tiêu mà mình đã định theo cách mà họ giỏi giang nhất.

Con giáp tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng và kỳ vọng hơn đối với những điều anh ấy tin tưởng. Những người này sẽ phát triển sự nghiệp vững vàng, tạo dựng các mối quan hệ thân thiết, tin cậy.

Cuối tháng 12, con giáp tuổi Ngọ có sự nghiệp hanh thông, tình yêu mỹ mãn. Họ không ngừng nỗ lực trong công việc, dũng cảm trong tình yêu, cuộc sống bay bổng, đón nhận nhiều bất ngờ, nếm trả hết cay đắng rồi đến ngọt bùi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn có yêu cầu cao đối với công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Con giáp này sẽ luôn nỗ lực và kiên định để hướng tới mục tiêu đã định.

Trong quá trình này, dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Những người này cũng sẽ không chọn từ bỏ bản thân mình vì những khó khăn và thất bại nhất thời.

Cuối tháng 12, con giáp tuổi Thìn đón sự nghiệp hanh thông, tình duyên mỹ mãn, mạnh dạn, dũng cảm có những bước đột phá để tiến nhanh đến mục tiêu, bất ngờ đến rồi đi, sau cay đắng đến ngọt bùi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 28 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 34 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 55 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới