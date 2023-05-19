Mùng 1 tháng 4 âm lịch: Đón trọn lộc trời, vận khí tăng cao, 3 con giáp MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 19/05/2023 03:38

Trong mùng 1 tháng 4 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong mùng 1 tháng 4 âm lịch. Con giáp này luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. 

Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. 

Mùng 1 tháng 4 âm lịch: Đón trọn lộc trời, vận khí tăng cao, 3 con giáp MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ tự khởi nghiệp trong mùng 1 tháng 4 âm lịch. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp dễ dàng thăng tiến. 

Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Mùng 1 tháng 4 âm lịch: Đón trọn lộc trời, vận khí tăng cao, 3 con giáp MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong mùng 1 tháng 4 âm lịch. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. 

Không chỉ vậy, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong thời gian này có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.  Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn. 

Mùng 1 tháng 4 âm lịch: Đón trọn lộc trời, vận khí tăng cao, 3 con giáp MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

Tử vi thứ Tư ngày 17/5/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ đi đúng đường, làm đúng việc, lộc lá vô biên, Mão - Ngọ phát sinh nghi kỵ chốn công sở, tiền tài hao hụt

Tử vi thứ Tư ngày 17/5/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ đi đúng đường, làm đúng việc, lộc lá vô biên, Mão - Ngọ phát sinh nghi kỵ chốn công sở, tiền tài hao hụt

Tử vi ngày mới, thứ Tư ngày 17/5/2023 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Tỵ đi đúng đường, làm đúng việc, lộc lá vô biên, Mão - Ngọ phát sinh nghi kỵ chốn công sở, tiền tài hao hụt. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/4 âm lịch tử vi tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'