Mưa tiền ập xuống từ ngày 15/12 đến 28/12, 3 con giáp tài lộc vây quanh, may mắn kéo đến, mua nhà đẹp xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 08:49

Từ ngày 15/12 đến 28/12 là thời gian tài lộc của 3 con giáp này, vận may liên tiếp kéo về giúp họ có cuộc sống giàu sang không ai sánh kịp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách rất can trường, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Họ không ngại mạo hiểm, thích đương đầu với mạo hiểm, luôn khao khát vinh quang, thành công trong cuộc sống. Người tuổi Hổ rất có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Từ ngày 15/12 đến 28/12, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên tuổi Dần sẽ phú quý phát tài. Những người tuổi Dần càng vững vàng, càng ý chí, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Mưa tiền ập xuống từ ngày 15/12 đến 28/12, 3 con giáp tài lộc vây quanh, may mắn kéo đến, mua nhà đẹp xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng - Ảnh 1
Từ ngày 15/12 đến 28/12, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên tuổi Dần sẽ phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận số của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến tích cực đến khó tin từ ngày 15/12 đến 28/12. Công danh, sự nghiệp, tiền tài và cả tình duyên đều rực đỏ. May mắn ập vào nhà tới tấp Dậu có giúp công việc thuận lợi, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Vận may từ trên trời rơi xuống sẽ khiến con giáp này một bước lên tiên, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Vậy nên, nếu đang lấn cấn trước quyết định đầu tư hay thực hiện một kế hoạch nào đấy Dậu hãy bắt tay vào thực hiện ngay kẻo bỏ lỡ thời cơ trời cho.

Mưa tiền ập xuống từ ngày 15/12 đến 28/12, 3 con giáp tài lộc vây quanh, may mắn kéo đến, mua nhà đẹp xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng - Ảnh 2
Vận số của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến tích cực đến khó tin từ ngày 15/12 đến 28/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người cầm tinh tuổi hợi bản tính hiền lành lương thiện nên làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Họ yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Tuổi Hợi có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Từ ngày 15/12 đến 28/12, mọi cố gắng của con giáp tuổi Hợi sẽ được đền đáp, không chỉ được đồng nghiệp công nhận mà còn được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Chính vì vậy, thu nhập của người tuổi Hợi cũng tăng lên tỉ lệ thuận với sự tin tưởng của cấp trên.

Mưa tiền ập xuống từ ngày 15/12 đến 28/12, 3 con giáp tài lộc vây quanh, may mắn kéo đến, mua nhà đẹp xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng - Ảnh 3
Từ ngày 15/12 đến 28/12, mọi cố gắng của con giáp tuổi Hợi sẽ được đền đáp, không chỉ được đồng nghiệp công nhận mà còn được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Dưới đây là 3 con giáp sau sẽ phát tài trước Rằm tháng Chạp, tiền trong tay tăng nhanh chóng, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/12/2022 tu vi ngay 14/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 14/12/2022 tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 27 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 34 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 54 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 2 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới