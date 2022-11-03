Mùa đông không lạnh, trong ngày 4/11: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 08:09

Dự đoán top 3 con giáp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến tới tấp.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất can đảm. Họ tự tin về bản thân mình và là người có tài lãnh đạo. Những người này đi đâu cũng có thể giao lưu và xây dựng nên những mối quan hệ mới tốt đẹp. Họ sẽ ngày càng có vòng kết nối bạn bè chất lượng hơn, bao quanh mình bởi những người thông minh, thành công và truyền cảm hứng.

Mùa đông không lạnh, trong ngày 4/11: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 4/11, không chỉ vận trình mà tinh thần của người tuổi Dần cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Những rắc rối nhanh chóng được tháo gỡ, không có gì cản được người tuổi Dần tiến về đích.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách kiên định, mạnh mẽ và cực kỳ tham vọng. Tuổi Thìn luôn khao khát theo đuổi quyền lực và sự giàu có, vì vậy họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thành công. Vào giai đoạn tiền vận, những người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công đáng nể, có những người có cơ ngơi vững chắc, thăng hoa rực rỡ khi tuổi đời còn trẻ. 

Mùa đông không lạnh, trong ngày 4/11: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, cũng như bao người khác, tuổi Thìn cũng gặp không ít khó khăn nhưng sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua êm đẹp. Cụ thể từ ngày 4/11, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống viên mãn đang ở phía trước chờ đời, chỉ cần mạnh mẽ và vững tâm hơn thì khổ mấy cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. 

Tuổi Dậu 

Dậu cũng là một trong những con giáp hạnh phúc nhất ngày ngày 4/11. Có cả ngũ hành tương sinh ủng hộ, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Dậu được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc, cuộc sống.

Mùa đông không lạnh, trong ngày 4/11: 3 con giáp tiền bạc quấn thân, vận thế ngày càng khởi sắc, vượng phát, tiền vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của con giáp này.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc

Kể từ ngày thứ 5 (3/11/2022), tài vận của 3 con giáp càng vượng phát, của cải sẽ rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 4/11/2022 tử vi tháng 11 bỏi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy