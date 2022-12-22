Mọi sự cố gắng trước đây của những con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng từ 15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa vượt trội    

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 16:01

Theo tử vi, đây chính là thời điểm vàng (15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022) giúp những con giáp sau đổi đời. Những bản mệnh sau hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, họ có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

 

Tuổi Thân

Tử vi thời điểm này đã dự đoán rằng, trong thời điểm này, những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Mọi sự cố gắng trước đây của những con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng từ 15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa vượt trội     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những công việc bị đình trệ trước đây nay sẽ được tuổi Thân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, trước đây tuổi Tý phạm phải Hình Thái Tuế nên dễ vướng phải thị phi. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên, qua bước vào thời điểm này, vận trình của tuổi Tý càng khởi sắc.

Mọi sự cố gắng trước đây của những con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng từ 15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa vượt trội     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này (15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022), bản mệnh gặp được cục diện tam hợp Thái Tuế nên tài vận và quan vận vượng phát. Đây là thời gian hanh thông, cát tường đối với người tuổi Tý. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức hoặc làm những việc quan trọng như kết hôn, sinh con. Vận thế của tuổi Tý bước vào giai đoạn bình ổn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Hợi là người khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nhất trong 12 con giáp. Con giáp này cũng là con giáp đắng cay trước, ngọt bùi sau. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, người tuổi này mới có thể đạt được đến thành công như mong đợi.

Mọi sự cố gắng trước đây của những con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng từ 15h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa vượt trội     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi trong thời điểm này cho thấy, người tuổi Hợi vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể. Hợi hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, Hợi sẽ nhận được thành quả như mong đợi. Đồng thời, người tuổi này cần biết cách kiểm soát cảm xúc tốt.

Trong chuyện tình cảm, Hợi chớ nên nóng nảy kẻo làm tổn thương đến người khác. Trong tháng này, Hợi cũng có thêm nhiều thời gian, cơ hội để vun đắp tình cảm với nửa kia. Đừng bỏ cơ hội này!

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Bản tính những con giáp này vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc từ sau 14h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Bản tính những con giáp này vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc từ sau 14h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Trong thời gian này, mọi sự cố gắng của những con giáp sau sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ cũng sẽ tìm được cơ hội kiếm nhiều tiền, đồng thời gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ thăng hoa vượt trội bất ngờ, tình tiền viên mãn.  

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