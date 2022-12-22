Tử vi dự báo những con giáp này đã đến lúc đổi vận,  sao Cát Tinh bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng từ 13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:43

Trong thời gian trước tài vận, sự nghiệp của những con giáp này có nhiều biến động, nhưng họ nên biết rằng những khó khăn thử thách đó sẽ là cơ hội để họ thăng hoa từ sau 13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần vốn có đầu óc linh hoạt, ham thắng thua, rất có tài lãnh đạo. Thời trẻ, họ đã bộc lộ tố chất lãnh đạo, khiến người khác kính nể. Hầu hết con giáp tuổi Dần thường có tham vọng, có quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên con giáp này làm ăn dễ thua lỗ vì thừa nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm và tính toán. Người tuổi Dần học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ những thất bại, không ngừng hoàn thiện bản thân, nỗ lực vươn lên.

Tử vi dự báo những con giáp này đã đến lúc đổi vận,  sao Cát Tinh bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng từ 13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi vậy trong thời điểm này (13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022), sự nghiệp của con giáp này phất lên trông thấy. Họ có thể đạt đến vị trí cao, nhận trọng trách lớn trong công ty, tổ chức mà mình làm việc. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền, tận hưởng cuộc sống ấm no, dư dả.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi dự báo những con giáp này đã đến lúc đổi vận,  sao Cát Tinh bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng từ 13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này (13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022), tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn hơn bất cứ ai, nhưng những tháng cuối năm họ sẽ khổ tận cam lai. Đặc biệt, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết đều được vận hành trơn tru suôn sẻ. Càng vấp ngã bao nhiêu họ sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, do đó tuổi Tỵ nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất họ cũng sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, của cải dồi dào bất ngờ.

Tuổi Dậu

Tử vi trong thời điểm này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

 

Tử vi dự báo những con giáp này đã đến lúc đổi vận,  sao Cát Tinh bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng từ 13h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện trong thời điểm này. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa. Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Đây là khoảng thời gian những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào  

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