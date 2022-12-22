Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:37

Đây là khoảng thời gian những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào  

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ mang tính cách độc lập, tự chủ và giàu nhiệt huyết. Họ dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách để đạt được thành công. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động. Người tuổi này có phần hiếu thắng, chưa có kinh nghiệm nên dễ nhận phải thất bại.

Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ mang tính cách độc lập, tự chủ và giàu nhiệt huyết. Con giáp tuổi Ngọ trong thời điểm này (12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022), tâm hồn sẽ lắng lại. Vận khí sự nghiệp của họ bắt đầu thăng tiến, phúc khí theo đó mà đến. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Họ thích trau dồi bản thân, để năng lực không ngừng tăng lên. Sau tuổi trung niên con giáp này sẽ ngày càng thành công, nắm trong tay cả quyền lực và danh vọng.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Đa số người tuổi Hợi đều có vẻ bề ngoài ưa nhìn, họ không thuộc hàng mỹ nhân xuất chúng nhưng có nét cuốn hút đặc biệt. Trong cuộc sống này, người tuổi Hợi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này (12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022) chính là lúc mà nếu tuổi Hợi biết phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công vượt trội. Thời gian qua con giáp nào khó khăn không biết nhưng tuổi Hợi lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, giúp họ làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ, nay mai chắc chắn giàu có hơnvà làm tiền đề để thăng hoa hơn.

Tuổi Mùi

Tuần này được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Mùi có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận số những con giáp sau như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc vào 12h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm tuần này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe tuần này có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Những con giáp gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tương lai xán lạn, gặt hái thành công, mua nhà, sắm xe chẳng lo về giá  

Những con giáp gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022: Tương lai xán lạn, gặt hái thành công, mua nhà, sắm xe chẳng lo về giá  

Tử vi dự báo vào 11h trưa Thứ 7 ngày 24/12/2022 những con giáp sau đã đến lúc đổi vận, họ có sao cát tinh cao chiếu bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng. Tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng kính nể.  

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