'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp hồng phúc đầy đầu, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:19

Từ khung giờ này (9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên ba con giáp dưới đây, từ nay tài lộc rực rỡ.  

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách hướng nội, thường kìm nén cảm xúc ở trong lòng chứ không quen bộc lộ ra ngoài. Đây là một trong những phẩm chất đáng quý của con người này. Nhưng cũng chính vì phẩm chất này mà người tuổi Tý phải chịu đựng nhiều áp lực. Dần dần, Tý trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh, có khả năng điều khiển, thuyết phục người khác.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp hồng phúc đầy đầu, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác thì không ngoa khi cho rằng họ là những nhà lãnh đạo tài ba. Tý có thực lực, có sự điềm tĩnh và quyết đoán. Đây cũng chính là bí quyết giúp con giáp này thành công. Một khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và bài học thì họ sẽ thăng hoa trong sự nghiệp, có khả năng lãnh đạo đội, nhóm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp hồng phúc đầy đầu, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), người tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến, tình duyệt ngọt ngào, nhân duyên hài hòa, của cải bất ngờ đến tay. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc một công việc, vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Không những thế, con giáp này cũng nhận được không ít tin vui trong chuyện tình cảm.

Tuổi Thân

Từ khung giờ này (9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp hồng phúc đầy đầu, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Khéo ăn khéo nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến nhà vào 7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp  

Khéo ăn khéo nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến nhà vào 7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp  

Từ khung giờ này (7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên, đón niềm vui lớn.

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