Mệnh Trời định sẵn, đúng 12h ngày 5/5, các tuổi này may mắn đủ đường, giàu lên bất chấp trong tháng 3 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 16:33

Các tuổi này là con giáp phát tài tháng 3 âm lịch. Bạn có một tháng vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn.

Tuổi Tý 

Mệnh Trời định sẵn, đúng 12h ngày 5/5, các tuổi này may mắn đủ đường, giàu lên bất chấp trong tháng 3 Âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý cũng là con giáp phát tài tháng 3 âm lịch. Bạn có một tháng vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn.

Nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối, bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy. Hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, bạn sẽ được hỗ trợ khá nhiều.

  

Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, nếu muốn làm ăn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt kẻo lợi bất cập hại.

 

Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là “tay mới”, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng nên đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý, không nên liều lĩnh quá mức, khi đã thấy đủ thì nên ngừng lại đúng lúc. 

 

Tuổi Thân 

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm 2023 có nói, nửa đầu tháng 3 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này.

Tuổi Dậu

Mệnh Trời định sẵn, đúng 12h ngày 5/5, các tuổi này may mắn đủ đường, giàu lên bất chấp trong tháng 3 Âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 âm này, người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ tháng 3 trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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