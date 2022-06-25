May mắn vào đầu tháng 7, 3 con giáp này sẽ cực kì thuận lợi về mặt tài chính lẫn sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 21:35

Những con giáp này sẽ có những năm cực kì thuận lợi về cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ tháng 7 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn được biết đến là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Không những thế, con giáp này còn biết cách tính toán và lên kế hoạch trước khi thực hiện công việc nên ít khi gặp phải trở ngại.

Thời điểm gần đây, người tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Họ bị tiểu nhân ngáng đường, ngoại cảnh tác động nên kế hoạch phát triển sự nghiệp coi như bỏ ngỏ. Đến đầu tháng 7, sự nghiệp của con giáp này mới từng bước đi lên. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng hơn. 

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Với những người làm kinh doanh thì trong thời điểm này, sẽ có nhiều khách hàng tìm đến với họ.

Ngoài ra, đầu tháng 7, những người cầm tinh con rắn cũng có vận đào hoa rất vượng. Người độc thân sẽ sớm gặp được người nguyện ý với mình. Trong khi những người có đôi có cặp cũng thấu hiểu nửa kia hơn nên cuộc sống hôn nhân ngày một hòa thuận, hạnh phúc.

Tuổi Thân

4 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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