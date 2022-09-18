Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị đón may mắn về tiền tài vào tuần mới (19-25/9) nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuần mới (19-25/9), con giáp tuổi Dậu có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Người làm nông nghiệp có mưa thuận gió hòa, cây trồng lớn nhanh, vật nuôi khỏe mạnh. Người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được cấp trên coi trọng. Họ nhận được thêm dự án, công việc giúp gia tăng thu nhập. Người tuổi này nỗ lực hết mình, thu tiền về đầy túi, mang lại cho gia đình cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Tuổi Mùi

Tuần mới (19-25/9), con giáp tuổi Mùi gặp nhiều điều may, tài lộc dồi dào. Họ được quý nhân giúp đỡ nên nhận được nhiều cơ hội phát tài trong sự nghiệp. Không những vậy, họ còn nhận thêm cơ hội đi công tác xa, dự báo sẽ thu về nhiều thành quả.

Người đi xa sẽ mạnh khỏe, bình an. Trong khi đó, người đang ốm đau cũng nhanh bình phục. Trong chuyện tình duyên, con giáp tuổi Mùi còn độc thân có nhiều người theo đuổi. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, họ có thể tìm thấy người phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ gần, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong các tình huống xã hội, không làm mất lòng người khác.

Tuần mới (19-25/9), người tuổi Dần đón lộc về nhà, ước mơ, dự định của họ có thể trở thành hiện thực. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên để mắt, trao cho nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng có giá trị. Những người mới khởi nghiệp kinh doanh cũng bắt đầu hòa vốn, có lãi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-man-ngap-mat-vao-tuan-moi-19-25-9-3-con-giap-co-nguy-co-trung-so-doc-dac-than-tai-moi-den-nha-tha-ho-huong-loc-tui-tien-phinh-to-giau-co-phon-hoa-503839.html