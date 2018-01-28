Mậu Tuất 2018: Những ‘bảo bối’ mang lại may mắn, tiền tài viên mãn, sự nghiệp hanh thông của 12 con giáp

Những người tuổi Tý nên chọn vật phong thủy liên quan đến nước để khai vận cho mình. Bạn hãy đặt một bể cá nhỏ trên bàn làm việc, hoặc phòng khách trong nhà để mang lại nhiều may mắn. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng nên chọn ngọc bích như ý, ngọc trắng cải thảo đặt trên bàn làm việc để trừ tà khí, hút tài lộc.

Tuổi Sửu nên chọn những vật dụng phong thủy bằng gốm, sứ hình rắn, gà và chuột sẽ mang lại nhiều tài vận tốt. Bởi vì Tỵ, Dậu và Tý nằm trong lục hợp và tam hợp của những người tuổi Sửu. Bên cạnh đó, theo phong thủy, tuổi Sửu nên đặt tượng bằng gốm trên bàn làm việc có hình Long, Lân, Quy, Phụng để trấn giữ tiền tài, xua đuổi tà khí, giúp sự nghiệp thịnh vượng.

Tuổi Dần

“Bảo bối” hút tiền tài của tuổi Dần là những chậu cây nhỏ hoặc tượng hình ngựa, chó, lợn. Vì Ngọ, Tuất và Hợi nằm trong lục hợp và tam hợp của những người tuổi Dần. Bởi vậy, bạn nên đặt những vật dụng này trên bàn làm việc, hoặc làm đồ vật chủ đạo trong việc trang trí nhà cửa sẽ mang lại nhiều may mắn.

Những chậu cây nhỏ sẽ hút tài lộc cho tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão rất có duyên với Phật Giáo. Vì vậy, bạn nên chọn vật dụng trưng bày là tượng Phật để mang lại vận khí tốt cho gia đình và bản thân. Bạn có thể đặt tượng Phật trong phòng khách, bàn làm việc hoặc trang sức hình Phật để cầu an cho mình, mang lại nhiều tài lộc. “Bảo bối” này sẽ giúp bạn đón một năm mới vạn sự như ý, đại cát đại lợi.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn rất hợp với vật dụng mang tính nước. Bạn hãy đặt hòn non bộ hoặc chậu thủy tinh có cây sen nhỏ trên bàn làm việc để xua đuổi vận khí xấu, hút tài lộc. Bên cạnh đó, hãy chọn những vật dụng trang sức hình khỉ, chuột, gà để mang lại may mắn cho mình.

Tuổi Tỵ

Vật phong thủy may mắn của những người tuổi Tỵ là tỳ hưu. Bạn hãy chọn trang sức hoặc tượng đá tỳ hưu để trang trí và mang bên mình xua đuổi vận xui xẻo. Tỳ hưu mang đến cho bạn nhiều cơ hội trong việc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp, tình duyên và tiền bạc sẽ như bạn mong muốn, đạt được vô số những thành tựu đáng nể.

Tỳ hưu mang lại nhiều phúc khí cho những người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ nên chọn cho mình vòng tay bằng ngọc để mang lại may mắn. Tuy nhiên, mỗi tháng sinh, năm sinh ứng với màu sắc khác nhau. Bạn hãy chọn cho mình vòng ngọc có màu sắc phù hợp. Ngoài ra, tuổi Ngọ có thể chọn những trang sức bằng đồng giúp sự nghiệp và tình duyên càng có nhiều bước khởi sắc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có số mệnh khá cao, bạn nên chọn cho mình những trang sức bằng vàng để xua đuổi tà khí. Trong năm 2018, bạn nên đặt trong nhà, bàn làm việc vật dụng bằng gỗ theo hướng Bắc để sức khỏe dồi dào hơn.

Tuổi Thân

Năm 2018, tuổi Thân nên đặt trên bàn làm việc chậu cây nhỏ, hoặc chọn trang sức bằng ngọc màu trắng đục để mang lại may mắn. Có được những “bảo bối”này, bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi nhiều áp lực và khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Dậu

Vật phong thủy may mắn của tuổi Dậu là món trang sức hình gà làm bằng vàng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bỏ các loại đậu, ngũ cốc vào túi và mang bên mình. Việc này sẽ tránh được nhiều điều xui xẻo, tai ương, đồng thời cũng mang lại nhiều phúc khí may mắn.

Tuổi Tuất

2018 là một năm khá khó khăn với người tuổi Tuất. Bạn nên giữ vững tinh thần để giải quyết mọi việc nhanh gọn, hiệu quả nhất. “Bảo bối” giúp bạn tránh xui xẻo là nhẫn vàng hoặc chậu cây nhỏ. Vật phong thủy này sẽ giúp bạn giảm thiểu những khó khăn trước mắt và có nhiều cơ hội phát triển hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Vật phong thủy giúp tuổi Hợi có nhiều may mắn là mã não. Bạn hãy chọn cho mình những món trang sức có liên quan đến mã não để xua đuổi vận xui, hút tài lộc thịnh vượng. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn trang trí những tượng bằng gốm trên bàn làm việc để bản mệnh được phát tài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm