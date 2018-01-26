Top con giáp cẩn thận tình cảm sứt mẻ, dễ dính kiện tụng, tiểu nhân quấy phá trong tháng 3/2018

Những con giáp dưới đây sẽ vướng phải nhiều họa thị phi ảnh hưởng đến sự nghiệp, tình cảm và tiền bạc. Tháng 3/2018 là thời điểm bạn phải đối mặt với rất nhiều thử thách, hãy giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có khả năng nhìn người rất chuẩn, nhưng thời điểm này cũng không thể tránh khỏi họa thị phi, bị người khác nói xấu. Những người bạn đang hợp tác, hết mực tin tưởng không phải là người tốt. Họ có thể đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Thậm chí, họ sẽ đẩy bạn vào vòng lao lý lúc nào không hay. Vì vậy, làm gì cũng phải suy xét kỹ càng, đừng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai. Hãy đề phòng cảnh giác, kể cả những người thân thiết nhất. Bạn nên tránh việc nghĩ gì nói nấy, kẻo làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, chỉ cần bạn giữ vững tinh thần lạc quan để giải quyết vấn đề khó khăn.

Tuổi Sửu cẩn thận gặp họa thị phi trong tháng 3/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài vận của người tuổi Thìn trong tháng 3/2018 gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Bạn nên tránh những việc liên quan đến pháp luật, kiện tụng. Thời điểm này bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nên ít nhiều cũng xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Có nhiều kẻ đang chờ đợi sự lơ là của bạn để ra tay hãm hại, làm sa sút tinh thần cũng như cản trở bước tiến của bạn trong tương lai. Vì vậy, bạn đừng vội thân thiết với bất cứ ai, làm gì cũng chừa cho mình con đường lui. Trước khi đầu tư vào bất cứ dự án gì hãy suy xét thật thận trọng, đừng nóng vội kẻo tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến tài vận sau này.

Tuổi Ngọ

Những vấn đề khúc mắc bấy lâu nay của tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng thay vào đó, có nhiều tiểu nhân rình rập xung quanh, chờ cơ hội để hãm hại bạn. Vì vậy, đừng vội tin vào những lời người khác nói, hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình. Thời điểm này, bạn sẽ được giao cho nhiều dự án quan trọng nên sẽ vướng phải áp lực và khó khăn. Mọi thứ cứ đổ dồn về một lúc khiến bạn chán nản và mệt mỏi. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, những khó khăn rồi sẽ qua, áp lực cũng tan biến, chỉ cần bạn cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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