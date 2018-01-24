Top con giáp may mắn hơn trúng số, thu nhập tăng chóng mặt, nhận thưởng đều đều trong nửa đầu năm 2018

Những con giáp dưới đây có số mệnh cực may mắn, tiền bủa vây, được cấp trên trọng dụng khen thưởng vào nửa đầu năm 2018. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc sung túc, sự nghiệp lên hương khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Ngọ

Bản mệnh của những người tuổi Ngọ có nhiều bước đột phá, nhiều cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Công danh và quyền lực càng thăng tiến, nắm mọi quyền hành trong tay khiến người khác ngưỡng mộ. Năm nay, bạn nên chủ động trong mọi thứ để nắm bắt nhiều cơ hội tốt. Nếu chăm chỉ, những người làm công ăn lương sẽ có mức thu nhập khủng bất ngờ. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, tiền bạc bủa vây. Bạn nên tập trung đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để không phải gặp những điều rắc rối. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư vào lĩnh vực nhà đất sẽ dễ mang lại những nguồn lợi lớn.

Tuổi Ngọ có vận mệnh thay đổi chóng mặt trong nửa đầu năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng đầu năm 2018 của những người tuổi Hợi may mắn hơn trúng số, có nhiều điềm báo của một cuộc sống sung túc. Tài vận và sự nghiệp của bạn đều được quý nhân giúp đỡ, thăng tiến không ngừng trong tương lai. Thời điểm này có thể bạn sẽ thường xuyên đi công tác xa, có nhiều mối quan hệ tốt giúp đỡ trong sự nghiệp. Tuổi Hợi vốn là người nhanh nhạy, tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú nên có được nhiều cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh thường lấy chữ tín làm đầu nên được nhiều người tin tưởng, thu nhập cũng vì vậy là tăng lên chóng mặt.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài trong nửa đầu năm 2018. Người kinh doanh đạt được nhiều thành tựu, thu về nguồn lợi cực lớn, có cơ hội vươn lên làm giàu. Mọi việc khó khăn của bạn sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ảnh hưởng nhiều đến tài chính. Năm nay, tuổi Mão là “siêu anh hùng” trong công việc, kiếm tiền siêu đỉnh, tài khoản ngân hàng tăng lên trông thấy. Nếu bạn bắt tay vào thực hiện những dự án cá nhân sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công vang dội. Bạn đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-may-man-hon-trung-so-thu-nhap-tang-chong-mat-nhan-thuong-deu-deu-trong-nua-dau-nam-2018-268941.html