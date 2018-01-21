Những con giáp cẩn thận hao tài tốn của, tai bay vạ gió, sự nghiệp trắc trở trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 21/01/2018 10:28

Con giáp sau đây có vận mệnh không mấy suôn sẻ, dễ rơi vào tình trạng túng thiếu, hao tài tốn của trong năm 2018. Sự nghiệp của bạn cũng gặp nhiều khó khăn, xung đột mâu thuẫn với đồng nghiệp. Vì vậy, bạn nên giữ bình tĩnh kẻo đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều biến chuyển tiêu cực. Tiến độ dự án và kế hoạch của bạn sẽ lâm vào tình trạng trì trệ, gặp nhiều khó khăn. Năm 2018 là thời điểm khá vất vả, bạn phải tự mình gánh vác mọi thứ, không có sự giúp sức của bất kỳ ai. Những áp lực công việc đè nặng sẽ khiến bạn dễ trở nên cáu gắt, nóng nảy, làm ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ xung quanh. Hãy bình tĩnh và sáng suốt, đừng giận quá mất khôn, gây ra nhiều chuyện thị phi không đáng có. Ở thời điểm này, tốt nhất bạn nên gác lại những dự định cá nhân, đừng vội quyết định một vấn đề nào đó liên quan đến sự nghiệp của mình. Bởi thời gian này, nếu bạn thực hiện những kế hoạch riêng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, rủi ro cao.

Những con giáp cẩn thận hao tài tốn của, tai bay vạ gió, sự nghiệp trắc trở trong năm 2018 - Ảnh 1
Tuổi Thìn có sự nghiệp khá trắc trở trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

2018 là một năm khá bận rộn với những người tuổi Mão. Nhiều công việc đổ về một lúc khiến bạn rơi vào tình trạng mệt mỏi và mất phương hướng. Cũng vì vậy mà bạn không thể giải quyết tốt hết tất cả mọi việc, gặp phải nhiều khó khăn và vướng mắc. Tuổi Mão nên tiết chế lại nhịp độ làm việc của mình, đừng ôm đồm quá nhiều thứ kẻo lại đổ bệnh. Phương diện tài chính của bạn cũng không mấy khởi sắc, có phần hao hụt. Khi kiếm được tiền, đừng tiêu xài quá phung phí, hãy tiết kiệm dành cho những lúc khó khăn nhất.

Tuổi Mùi

Vận mệnh của tuổi Mùi năm 2018 gặp khá nhiều trắc trở. Sự nghiệp của bạn vẫn giậm chân tại chỗ, khó tiến thân trong tương lai. Thời gian này bạn nên hành xử chuẩn mực, đừng gây hiềm khích với bất kỳ ai. Điều đó không tốt cho công việc của bạn. Phương diện tài lộc không mấy khởi sắc, có nguy cơ hao tài tốn của, phá sản rất cao. Bạn nên thận trọng, đừng mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực không phải chuyên môn. Đừng ham món lợi lớn trước mắt mà bỏ qua những món lợi nhỏ khiến tiền mất tật mang, rước thêm buồn phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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