Dự đoán những con giáp may mắn và xui xẻo trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 17/01/2018 06:30

Trong năm 2018, một số con giáp sẽ được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp hanh thông. Trái lại, có một số con giáp gặp nhiều điều khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp và cuộc sống.

Những con giáp vô cùng may mắn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió trong năm 2018

Tuổi Tý

Năm 2018 của những người tuổi Tý vô cùng khởi sắc. Sự nghiệp của bạn được quý nhân nâng bước nên có nhiều cơ hội thăng tiến. Vận may liên tục đổ về kèm theo những nguồn lợi dồi dào khiến bạn không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Các mối quan hệ của bạn cũng cực kỳ tốt, nên tiếp tục duy trì để có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tuổi Sửu

Có sao may mắn chiếu mệnh nên sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng thuận lợi, có nhiều triển vọng. Kinh tế tài chính của bạn khá ổn định. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, quý mến. Thời điểm này vô cùng thích hợp để bạn phát triển dự án riêng của mình, đảm bảo sẽ có kết quả như mong đợi.

Tuổi Dần

Năm 2018, bạn có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhờ những kiến thức đó mà bạn có nhiều bước tiến đáng nể trong sự nghiệp. Mọi sự khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa, không ảnh hưởng quá nhiều đến tiền bạc. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình sẽ thu lại những kết quả vô cùng xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Thời gian đầu, sự nghiệp của bạn có hơi gian nan nhưng càng về sau sẽ tốt đẹp hơn. Năng lực của bạn sẽ được cấp trên công nhận, mọi hiềm khích với đồng nghiệp sẽ được hóa giải. Vận tài lộc năm nay của bạn sẽ khá vượng, nguồn lợi lớn, nhỏ đều đổ về tiêu xài không hết.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân năm 2018 sẽ có tài vận khá tốt. Bạn sẽ có một năm giàu có về mặt tài chính. Con đường tài vận của bạn sẽ bất ngờ được nhận một đãi ngộ vô cùng tuyệt vời. Sự nghiệp của bạn cực kỳ may mắn. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Dậu

Trong năm 2018, sự nghiệp người tuổi Dậu sẽ gặp khá nhiều may mắn. Do có quý nhân phù trợ nên bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Tài chính cũng vì vậy mà tăng lên chóng mặt. Bạn có nhiều cơ hội đổi đời trong năm nay.

Những con giáp xui xẻo, gặp khó khăn đủ đường trong năm 2018

Tuổi Mão

Tài vận của bạn trong năm nay không mấy tốt đẹp. Tuổi Mão có thể gặp nhiều rủi ro trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Sự nghiệp của bạn sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, áp lực bởi khối lượng công việc quá lớn. Tuy nhiên, việc gì cũng có hướng giải quyết, bạn phải thật sự tỉnh táo để tháo gỡ những khúc mắc của mình.

Dự đoán những con giáp may mắn và xui xẻo trong năm 2018 - Ảnh 1
Tuổi Mão có vận trình không mấy suôn sẻ trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm nay, những người tuổi Thìn gặp khá nhiều áp lực trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần và tài chính của bạn. Vì vậy, bạn phải quản lý tiền bạc thật kỹ càng. Tuyệt đối không được mạo hiểm đầu tư vào dự án lớn, có thể bị phá sản, tiền mất tật mang.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của bạn có khá ảm đạm. Tài chính không mấy ổn định, năm nay, bạn phải hao tài tốn của khá nhiều. Tuổi Tỵ nên cân nhắc thật kỹ càng khi đầu tư vào bất cứ dự án nào. Tránh vì lợi lớn mà ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng bản thân.

Tuổi Mùi

Vận trình trong năm 2018 của những người tuổi Mùi gặp khá nhiều khó khăn. Tài vận của bạn không mấy khởi sắc. Vì vậy, đừng mạo hiểm đầu tư quá lớn kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tài lộc năm nay của bạn khá vất vả, làm nhiều nhưng tiền bạc lại không có bao nhiêu. Nhưng đổi lại, khả năng của bạn sẽ được cấp trên nhìn nhận. Đừng ngại thử sức vào những lĩnh vực khác để thu nguồn lợi tuyệt vời nhất.

Tuổi Hợi

Năm 2018, những người tuổi Hợi sẽ đối mặt với nhiều thử thách. Sự nghiệp của bạn không thuận lợi như ý muốn. Tinh thần có phần sa sút vì chịu quá nhiều áp lực từ cấp trên. Bạn hãy giữ vững tinh thần, đừng vội chán nản, bởi việc gì cũng có hướng giải quyết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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