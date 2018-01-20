Mậu Tuất 2018: Chỉ cần xuất hành đúng ngày, giờ và hướng tốt sau sẽ giúp cả năm may mắn, tiền xài thả ga

Sau đây là những lưu ý về ngày tốt, giờ tốt, hướng tốt khi xuất hành đầu năm, dù là ai cũng nên lưu lại ngay.

Theo quan niệm dân gian, việc xuất hành ngày đầu năm sẽ quyết định số mệnh của mỗi người trong năm đó. Nếu gia chủ biết chọn giờ tốt, ngày tốt, và hướng xuất hành hợp tuổi sẽ giúp sự nghiệp thăng tiến, công thành danh toại, hạnh phúc tràn đầy.

Mùng 2: Mùng 2 Tết âm lịch 2018 là ngày rất tốt để xuất hành, tuy nhiên với người tuổi Bính, Đinh, Nhâm, Dần là đại kỵ. Những tuổi khác nên chọn các giờ Tuất, Thìn, Mùi, Tỵ, Sửu và hướng Đông Nam để cầu tình, Hướng bắc để cầu tài.

Mùng 1 : Đây là ngày tốt để xuất hành đầu năm. Nếu đi lễ chùa, xin chữ bạn nên chọn các giờ tốt: Tỵ, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi. Nếu cầu duyên bạn nên đi hướng Nam, nếu cầu tài hãy đi về hướng đông. Người tuổi Bính, Tân, Kỷ, Mậu, Sửu không nên xuất hành ngày này.

Mùng 3: Đây là ngày rất xấu, gia chủ không nên xuất hành, đặc biệt là người tuổi Đinh, Bính, Dậu, Mão, Nhâm, Quý. Ngày này, bạn chỉ nên đi chúc Tết họ hàng, thầy cô và bạn bè. Nên xuất hành giờ Mũi, Mão. Tý để tránh được tai ương.

Ngày mùng 4 là ngày tốt để xuất hành xuân Mậu Tuất năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 4: Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đây là ngày tốt để gia chủ càu tài, tình duyên. Bạn hãy ra khỏi nhà vào các giờ tốt như Thân, Thìn, Tỵ và đi về hướng Tây Nam nếu cầu tài, Tây Bắc nếu cầu tình duyên. Tuy nhiên, những tuổi Giáp, Mùi, Thìn, Kỷ, Mậu lại kỵ bước ra khỏi nhà ngày này.

Mùng 5: Người xưa có câu “mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt chứ là đi buôn”, vậy nên mùng 5 gia chủ không nên làm việc đại sự như khai trương, động thổ đăch biệt là người tuổi Mậu, Kỷ, Giáp, Ất, Hợi, Tỵ. Nếu buộc phải xuất hành ngày này, bạn hãy chọn giờ Tuất, Hợi, Mùi, Ngọ, Sửu, Thìn và đi theo hướng Tây Nam để tăng may mắn cho tài lộc, vận số.

Mùng 6: Đây là ngày xuất hành rất tốt, nếu khai trương, mở hàng bạn nên chọn giờ Mùi, Thân, Sửu, Mão để thực hiện. Gia chủ muốn cầu tài hãy xuất hành về hướng chính Tây, nếu muốn cầu gia đạo ấm êm hãy đi về hướng chính Nam. Tuy nhiên, nếu thuộc tuổi Tân, Bính, Canh, Mão, Ngọ bạn tuyệt đối nen tránh xuất hành ngày này.

Mùng 7: Gia chủ chớ dại chọn ngày mùng 7 năm Mậu Tuất để xuất hành, bởi đây là ngày rất xấu, khiến bạn hao tài tốn của, gặp họa tai bay vạ gió. Những người tuổi Canh, Tân, Sửu, Đinh, Bính càng không nên xuất hành ngày mùng 7.

Ngày mùng 8, gia chủ chỉ nên lễ chùa, thăm hỏi họ hàng, không nên làm những việc đại sự kẻo xui rủi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 8: Nếu chỉ thăm hỏi họ hàng, tụ họp bạn bè bạn có thể chọn giờ Tuất, Thìn, Mùi, Sửu để xuất phát. Hướng Đông Bắc, Đông Nam chính là hai hướng tốt bạn nên chọn. Người tuổi Nhâm, Quý, Mậu, Tỵ, Thân chớ dại ra khỏi nhà ngày này.

Mùng 9: Đây là ngày xấu, không thích hợp để đi xa. Để hóa giải, gia chủ hãy rời khỏi nhà vào các giờ tốt như Mùi, Mão. Hợi và đi về hướng Tây Bắc, Đông Nam. Nếu thuộc các tuổi Mậu, Kỷ, Dậu, Quý, Nhâm, Tý dù 'có chết' cũng không được bước chân khỏi nhà.

Mùng 10: Với người Việt, hết mùng là hết Tết. Vậy nên, mùng 10 chính là ngày cuối cùng của dịp lễ Tết, đây cũng là ngày rất tốt để xuất hành. Gia chủ chỉ cần đi về hướng Tây Nam, chính Đông sẽ có cả tình lẫn tiền, cầu gì được nấy. Bạn hãy chọn giờ Hợi, Thân, Dậu. Tỵ để xuất hành, người tuổi Ất, Giáp, Canh, Thìn, Tuất không nên xuất hành ngày ngày.

Chỉ cần thuộc lòng cách xuất hành năm 2018 trên, gia chủ sẽ có một năm 2018 cát tường đại lợi, vạn sự như ý và tránh được tai ương.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.