Mậu Tuất 2018: Chỉ cần xuất hành đúng ngày, giờ và hướng tốt sau sẽ giúp cả năm may mắn, tiền xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 20/01/2018 15:14

Việc xuất hành đầu năm có lẽ đã quá quen thuộc trong văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, xuất hành thế nào để rước lộc vào nhà thì không phải ai cũng biết.

Theo quan niệm dân gian, việc xuất hành ngày đầu năm sẽ quyết định số mệnh của mỗi người trong năm đó. Nếu gia chủ biết chọn giờ tốt, ngày tốt, và hướng xuất hành hợp tuổi sẽ giúp sự nghiệp thăng tiến, công thành danh toại, hạnh phúc tràn đầy.

Mậu Tuất 2018: Chỉ cần xuất hành đúng ngày, giờ và hướng tốt sau sẽ giúp cả năm may mắn, tiền xài thả ga - Ảnh 1
Với quan niệm 'đầu xuôi đuôi lọt', người Việt rất xem trọng việc xuất hành đầu năm để cả năm may mắn, bình an - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là những lưu ý  về ngày tốt, giờ tốt, hướng tốt khi xuất hành đầu năm, dù là ai cũng nên lưu lại ngay.

Mùng 1: Đây là ngày tốt để xuất hành đầu năm. Nếu đi lễ chùa, xin chữ bạn nên chọn các giờ tốt: Tỵ, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi. Nếu cầu duyên bạn nên đi hướng Nam, nếu cầu tài hãy đi về hướng đông. Người tuổi Bính, Tân, Kỷ, Mậu, Sửu không nên xuất hành ngày này.

Mùng 2: Mùng 2 Tết âm lịch 2018 là ngày rất tốt để xuất hành, tuy nhiên với người tuổi Bính, Đinh, Nhâm, Dần là đại kỵ. Những tuổi khác nên chọn các giờ Tuất, Thìn, Mùi, Tỵ, Sửu  và hướng Đông Nam để cầu tình, Hướng bắc để cầu tài.

Mùng 3: Đây là ngày rất xấu, gia chủ không nên xuất hành, đặc biệt là người tuổi Đinh, Bính, Dậu, Mão, Nhâm, Quý. Ngày này, bạn chỉ nên  đi chúc Tết họ hàng, thầy cô và bạn bè. Nên xuất hành giờ Mũi, Mão. Tý để tránh được tai ương.

Mậu Tuất 2018: Chỉ cần xuất hành đúng ngày, giờ và hướng tốt sau sẽ giúp cả năm may mắn, tiền xài thả ga - Ảnh 2
Ngày mùng 4 là ngày tốt để xuất hành xuân Mậu Tuất năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 4: Các chuyên gia phong thủy cho rằng, đây là ngày tốt để gia chủ càu tài, tình duyên. Bạn hãy ra khỏi nhà vào các giờ tốt như Thân, Thìn, Tỵ và đi về hướng Tây Nam nếu cầu tài, Tây Bắc nếu cầu tình duyên. Tuy nhiên, những tuổi Giáp, Mùi, Thìn, Kỷ, Mậu lại kỵ bước ra khỏi nhà ngày này.

Mùng 5: Người xưa có câu “mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt chứ là đi buôn”, vậy nên mùng 5 gia chủ không nên làm việc đại sự như khai trương, động thổ đăch biệt là người tuổi Mậu, Kỷ, Giáp, Ất, Hợi, Tỵ. Nếu buộc phải xuất hành ngày này, bạn hãy chọn giờ Tuất, Hợi, Mùi, Ngọ, Sửu, Thìn và đi theo hướng Tây Nam để tăng may mắn cho  tài lộc, vận số.

Mùng 6: Đây là ngày xuất hành rất tốt, nếu khai trương, mở hàng bạn nên chọn giờ Mùi, Thân, Sửu, Mão để thực hiện. Gia chủ muốn cầu tài hãy xuất hành về hướng chính Tây, nếu muốn cầu gia đạo ấm êm hãy đi về hướng chính Nam. Tuy nhiên, nếu thuộc tuổi Tân, Bính, Canh, Mão, Ngọ bạn tuyệt đối nen tránh xuất hành ngày này.

Mùng 7: Gia chủ chớ dại chọn ngày mùng 7 năm Mậu Tuất để xuất hành, bởi đây là ngày rất xấu, khiến bạn hao tài tốn của, gặp họa tai bay vạ gió. Những người tuổi Canh, Tân, Sửu, Đinh, Bính càng không nên xuất hành ngày mùng 7.

Mậu Tuất 2018: Chỉ cần xuất hành đúng ngày, giờ và hướng tốt sau sẽ giúp cả năm may mắn, tiền xài thả ga - Ảnh 3
Ngày mùng 8, gia chủ chỉ nên lễ chùa, thăm hỏi họ hàng, không nên làm những việc đại sự kẻo xui rủi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 8: Nếu chỉ thăm hỏi họ hàng, tụ họp bạn bè bạn có thể chọn giờ Tuất, Thìn, Mùi, Sửu để xuất phát. Hướng Đông Bắc, Đông Nam chính là hai hướng tốt bạn nên chọn. Người tuổi Nhâm, Quý, Mậu, Tỵ, Thân chớ dại ra khỏi nhà ngày này.

Mùng 9: Đây là ngày xấu, không thích hợp để đi xa. Để hóa giải, gia chủ hãy rời khỏi nhà vào các giờ tốt như Mùi, Mão. Hợi và đi về hướng Tây Bắc, Đông Nam. Nếu thuộc các tuổi Mậu, Kỷ, Dậu, Quý, Nhâm, Tý dù 'có chết' cũng không được bước chân khỏi nhà.

Mùng 10: Với người Việt, hết mùng là hết Tết. Vậy nên, mùng 10 chính là ngày cuối cùng của dịp lễ Tết, đây cũng là ngày rất tốt để xuất hành. Gia chủ chỉ cần đi về hướng Tây Nam, chính Đông sẽ có cả tình lẫn tiền, cầu gì được nấy. Bạn hãy chọn giờ Hợi, Thân, Dậu. Tỵ để xuất hành, người tuổi Ất, Giáp, Canh, Thìn, Tuất không nên xuất hành ngày ngày.

Chỉ cần thuộc lòng cách xuất hành năm 2018 trên, gia chủ sẽ có một năm 2018 cát tường đại  lợi, vạn sự như ý và tránh được tai ương.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến tài lộc bay biến, làm mãi vẫn nghèo hèn gia chủ hãy bỏ ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất hành đầu năm mậu tuất xuất hành đầu năm mậu tuất đúng cách giờ tốt xuất hành đầu năm mậu tuất

TIN MỚI NHẤT

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 39 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 40 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng