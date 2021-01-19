Lương thưởng Tết đạt đến mức báo động đỏ, 3 con giáp này có một mùa xuân ‘bánh chưng đã có thịt’

Tâm linh - Tử vi 19/01/2021 16:07

Dưới đây là những con giáp may mắn bậc nhất, lương thưởng tăng đến mức đáng báo động, chuẩn bị đón mùa xuân đầy đủ “bánh chưng có thịt”, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc không lo lắng về chuyện tiền bạc thiếu hụt. Người tuổi Thân làm việc có trách nhiệm, cẩn thận chu đáo nên đạt được khá nhiều thành tựu đáng nể. Bạn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò lớn nên ai cũng nể phục sát đất. Bên cạnh đó bạn còn có tiếng tăm, tiếng nói có trọng lượng khiến ai cũng nể phục sát đất, thu nhập cứ tăng lên như diều gặp gió.

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Thân là con giáp may mắn tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Dường như những mục tiêu bạn đặt ra đều có thể thực hiện được suôn sẻ. Công việc, chuyện tình duyên của bạn vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy trong thời điểm này. Hãy quan tâm đến sức khỏe để có một vận trình suôn sẻ hơn mong đợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, đón tin vui ngập trời. Có sự thông minh, đầu óc kinh doanh tốt nên bạn không thua bất cứ ai. Trong năm Tân Sửu này bạn có khả năng thăng tiến, giữ chức vụ lớn, được đánh giá khá cao khả năng lãnh đạo của bản thân. Lương thưởng Tết đạt đến mức đáng báo động nên tha hồ tận hưởng, không lo bất cứ điều gì.

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Mùi vượng tài vượng lộc trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tuổi Mùi vượng tài, vượng lộc nên tiền bạc cứ đổ về nhà liên tục, không thất thoát một đồng. Tài chính của bạn khá ổn định, tăng đều chứ không giảm. Tuổi này không tiêu hoang nên bạn sẽ để dành được khối tài sản khá lớn, có một cái Tết ấm no, đủ đầy không phải thiếu hụt.

Tuổi Mão

Bước sang năm 2021 sẽ mang tới cho người tuổi Mão nhiều thành công, lộc lá vô cùng dồi dào. Công việc của bạn cứ phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Ngoài ra, tuổi Mão có cơ hội gặp được quý nhân, soi đường dẫn lối nên tài năng được công nhận, thu nhập cứ đổ về liên tục.

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Mão chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện sức khỏe, nhờ công việc thuận lợi nên tình trạng sức khỏe của bạn cũng được cải thiện nhiều hơn. Những người tuổi Mão ít bệnh vặt, không còn đau đầu thường xuyên như trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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