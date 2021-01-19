Cuối năm 2020 tính theo Âm lịch, 3 con giáp tay không xoay chuyển tài lộc cực điêu luyện, biến hung thành cát

Tâm linh - Tử vi 19/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn trong cuối năm 2020 tính theo Âm lịch, tay không xoay chuyển tài lộc cực điêu luyện, biến hung thành cát khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão bản lĩnh tay không xoay chuyển tài lộc cực điêu luyện. Bạn có thể biến hung thành cát, vận trình vươn lên chạm đỉnh, tiền tiêu hoài không hết. Tuổi Mão là con giáp thông minh, giỏi giang trong giao tiếp nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, bạn cũng vượt qua một cách dễ dàng, không lo lắng quá nhiều.

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Mão là con giáp may mắn đón lộc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của bạn sẽ phất lên như diều gặp gió vào cuối năm. Người làm công ăn lương chuẩn bị nhận lương thưởng tăng đến mức đáng báo động. Còn nếu kinh doanh, thu nhập đổ về như thác nước, tiêu hoài không hết. Nói chung vận trình của bạn sẽ khá vượng sắc, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn được đánh giá cao khả năng sáng tạo cũng như giao tiếp. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên khen ngợi hết lời, có thể cất nhấc lên vị trí cao. Trong thời điểm này, những người tuổi Thân tuy có bốc đồng nhưng vẫn mang về nhiều thành công đáng nể.

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Thân đạt được thành quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Các dự án của bạn đạt được thành tích cao khiến ai cũng nể phục sát đất. Về phương diện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui, chỉ cần chăm sóc, vun vén mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giỏi giang, có được tài giải quyết công việc tốt nên được khen ngợi hết lời. Bạn có ý chí tiến thủ, kiên quyết trong mọi việc nên đạt được nhiều thành quả cao. Người tuổi Tỵ kinh doanh hồng phát, thu được nguồn lợi cực khủng trong thời điểm này. Được quý nhân nâng đỡ nên bạn thoải mái ngồi không hưởng lộc. Có lười biếng một chút cũng không lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

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Tỵ giỏi giang, thông minh hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn để không có kẻ thứ ba chen ngang. Người độc thân nên mở lòng để đón nhận mối quan hệ tốt đến với mình trong thời điểm nhiều may mắn này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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