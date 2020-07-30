Lời Phật dạy: Quả báo tàn khốc mà người phạm tội tà dâm, ngoại tình phải gánh chịu, ba đời trả không hết nghiệp

Tâm linh - Tử vi 30/07/2020 16:15

Dưới đây là những báo ứng nặng nề mà kẻ thứ ba nào cũng phải gánh chịu, dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi luật nhân quả.

Những lời Phật dạy có nói, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Nếu sống đàng hoàng ngay thẳng, chăm làm điều thiện thì bạn ắt tích được công đức, cả đời an yên. Ngược lại, đàn bà rắp tâm cướp chồng thiên hạ, tự biến mình thành kẻ thứ ba mà vẫn trâng tráo thách thức chính thất thì chẳng khác nào tự rước họa vào người. 

bao ung cua ke thu ba 1

Quả báo thê thảm mà đàn bà cướp chồng người khác phải chịu, nhẹ thì tán gia bại sản, hôn nhân trắc trở, nặng thì con cái phá gia chi tử, đời tan hoang cùng cực - Ảnh minh họa: Internet

Quả báo mà họ phải chịu 3 đời cũng không trả hết, thậm chí cha mẹ, con cái cũng sẽ bị vạ lây, cả đời không có được một ngày thanh thản.

Tán gia bại sản, hôn nhân trắc trở

Khi làm bồ nhí cho đàn ông có vợ, đàn bà cứ lấy tình yêu ra làm lá chắn cho mình. Họ cứ vênh váo bảo rằng tình yêu không hề có lỗi, rằng họ đến với người đàn ông kia là hoàn toàn trong sáng, không hề vụ lợi. Chẳng kẻ thứ ba nào dám thừa nhận rằng, mình tiếp cận đàn ông có vợ vì muốn moi tiền, muốn được nằm ngửa mà ăn, không phải vất vả kiếm tiền vẫn được ăn sung mặc sướng.

Dù có chia tay nhân tình, dù đã trả người đàn ông kia về với gia đình họ thì cả đời này tiểu tam cũng sẽ không có lấy một ngày yên ổn. Luật nhân quả đã chỉ rõ, đàn bà cướp chồng thiên hạ dù sau này có lấy chồng cũng đừng mơ có được hạnh phúc. Chồng nếu không lăng nhăng cũng vũ phu hèn hạ, chuyên đánh đập vợ con, gái gú bên ngoài.

Lúc này, dù có hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ thì ả đàn bà trơ trẽn này cũng phải sống trong dằn vặt, ăn năn cả đời. 

bao ung cua ke thu ba 2
Ăn nằm với người có gia đình để thỏa mãn nhục dục nhưng đàn bà lại khiến cha mẹ phải xấu hổ thay mình - Ảnh minh họa: Internet

Khiến cha mẹ nhục nhã ê chề, u uất mà sinh bệnh

Khi chen chân vào gia đình của người khác, kẻ thứ ba không chỉ khiến đàn bà khác thương ổn mà còn khiến một mái ấm bị phá nát. Họ khiến người vợ đáng thương kia phải chịu cảnh bị chồng cắm sừng, khiến con cái của nhân tình phải lớn lên trong một gia đình bất hạnh, lừa lọc nhau.

Một khi việc cặp kè với đàn ông có vợ bị phanh phui, kẻ thứ ba dù mặt dày đến mấy cũng không dám đối mặt với mẹ cha. Cha mẹ nuôi dưỡng nên người, đâu ngờ rằng có ngày con gái mình lại vứt bỏ đạo đức, nhân phẩm để cởi đồ ăn nằm với chồng người khác.

Những nhục nhã ê chề, những lời bàn ra tán vào của miệng đời sẽ khiến cha mẹ họ sống trong tủi nhục. Phận làm con, một khi đẩy đấng sinh thành vào tình thế ấy thì quá bất hiếu. 

bao ung cua ke thu ba 3
Nếu đang có ý định chen chân vào hôn nhân của người khác đàn bà lẳng lơ hãy sớm tỉnh ngộ - Ảnh minh họa: Internet

Con cháu không có lấy một ngày yên ổn

Người xưa có câu “cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con” cha mẹ sống tử tế chân thành con cái ắt sẽ được hưởng phúc. Ngược lại, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” nếu cha mẹ làm điều bất nhân thì con cái phải gánh quả báo là điều khó tránh.

Nếu rắp tâm cướp chồng người, đàn bà có thể tránh được việc bị đánh ghen, có thể giấu kín như bưng việc mình đã từng có gian tình với đàn ông có vợ nhưng báo ứng sẽ không tha cho họ. Nếu mẹ từng là tiểu tam thì con cái rồi cũng sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân.

Thậm chí, dù hiện tại kẻ cướp chồng có giàu có đến mấy thì con cái họ cũng lâm vào cảnh bần hàn, nghèo khó, bị thiên hạ khinh thường. Đàn bà lăng loàn cuối đời sẽ bị con cháu ghé lạnh, cuối đời cô quạnh không có ai kề bên. Sau khi qua đời sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu thoát.

Vậy nên, nếu đang có ý định chen chân vào hôn nhân của người khác đàn bà lẳng lơ hãy sớm tỉnh ngộ. Đừng tự rước nghiệp báo vào người, liên lụy đến cha mẹ, con cháu đời sau của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà sẽ chọc giận thần linh, ĐUỔI SẠCH VẬN MAY, nghèo mạt kiếp

4 vị trí đại kỵ khi đặt chổi quét nhà sẽ chọc giận thần linh, ĐUỔI SẠCH VẬN MAY, nghèo mạt kiếp

Rất nhiều người đặt chổi quét nhà chỗ này mà không hề biết mình đang vô tình phạm phải đại kỵ phong thủy khiến thần tài bỏ đi, làm việc cật lực vẫn nghèo mạt kiếp.  

Xem thêm
Từ khóa:   báo ứng của kẻ thứ ba lời phật dạy luật nhân quả

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng