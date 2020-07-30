Quả báo thê thảm mà đàn bà cướp chồng người khác phải chịu, nhẹ thì tán gia bại sản, hôn nhân trắc trở, nặng thì con cái phá gia chi tử, đời tan hoang cùng cực - Ảnh minh họa: Internet

Những lời Phật dạy có nói, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Nếu sống đàng hoàng ngay thẳng, chăm làm điều thiện thì bạn ắt tích được công đức, cả đời an yên. Ngược lại, đàn bà rắp tâm cướp chồng thiên hạ, tự biến mình thành kẻ thứ ba mà vẫn trâng tráo thách thức chính thất thì chẳng khác nào tự rước họa vào người.

Khi làm bồ nhí cho đàn ông có vợ, đàn bà cứ lấy tình yêu ra làm lá chắn cho mình. Họ cứ vênh váo bảo rằng tình yêu không hề có lỗi, rằng họ đến với người đàn ông kia là hoàn toàn trong sáng, không hề vụ lợi. Chẳng kẻ thứ ba nào dám thừa nhận rằng, mình tiếp cận đàn ông có vợ vì muốn moi tiền, muốn được nằm ngửa mà ăn, không phải vất vả kiếm tiền vẫn được ăn sung mặc sướng.

Quả báo mà họ phải chịu 3 đời cũng không trả hết, thậm chí cha mẹ, con cái cũng sẽ bị vạ lây, cả đời không có được một ngày thanh thản.

Dù có chia tay nhân tình, dù đã trả người đàn ông kia về với gia đình họ thì cả đời này tiểu tam cũng sẽ không có lấy một ngày yên ổn. Luật nhân quả đã chỉ rõ, đàn bà cướp chồng thiên hạ dù sau này có lấy chồng cũng đừng mơ có được hạnh phúc. Chồng nếu không lăng nhăng cũng vũ phu hèn hạ, chuyên đánh đập vợ con, gái gú bên ngoài.

Lúc này, dù có hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ thì ả đàn bà trơ trẽn này cũng phải sống trong dằn vặt, ăn năn cả đời.

Ăn nằm với người có gia đình để thỏa mãn nhục dục nhưng đàn bà lại khiến cha mẹ phải xấu hổ thay mình - Ảnh minh họa: Internet

Khiến cha mẹ nhục nhã ê chề, u uất mà sinh bệnh

Khi chen chân vào gia đình của người khác, kẻ thứ ba không chỉ khiến đàn bà khác thương ổn mà còn khiến một mái ấm bị phá nát. Họ khiến người vợ đáng thương kia phải chịu cảnh bị chồng cắm sừng, khiến con cái của nhân tình phải lớn lên trong một gia đình bất hạnh, lừa lọc nhau.

Một khi việc cặp kè với đàn ông có vợ bị phanh phui, kẻ thứ ba dù mặt dày đến mấy cũng không dám đối mặt với mẹ cha. Cha mẹ nuôi dưỡng nên người, đâu ngờ rằng có ngày con gái mình lại vứt bỏ đạo đức, nhân phẩm để cởi đồ ăn nằm với chồng người khác.

Những nhục nhã ê chề, những lời bàn ra tán vào của miệng đời sẽ khiến cha mẹ họ sống trong tủi nhục. Phận làm con, một khi đẩy đấng sinh thành vào tình thế ấy thì quá bất hiếu.

Nếu đang có ý định chen chân vào hôn nhân của người khác đàn bà lẳng lơ hãy sớm tỉnh ngộ - Ảnh minh họa: Internet

Con cháu không có lấy một ngày yên ổn

Người xưa có câu “cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con” cha mẹ sống tử tế chân thành con cái ắt sẽ được hưởng phúc. Ngược lại, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” nếu cha mẹ làm điều bất nhân thì con cái phải gánh quả báo là điều khó tránh.

Nếu rắp tâm cướp chồng người, đàn bà có thể tránh được việc bị đánh ghen, có thể giấu kín như bưng việc mình đã từng có gian tình với đàn ông có vợ nhưng báo ứng sẽ không tha cho họ. Nếu mẹ từng là tiểu tam thì con cái rồi cũng sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân.

Thậm chí, dù hiện tại kẻ cướp chồng có giàu có đến mấy thì con cái họ cũng lâm vào cảnh bần hàn, nghèo khó, bị thiên hạ khinh thường. Đàn bà lăng loàn cuối đời sẽ bị con cháu ghé lạnh, cuối đời cô quạnh không có ai kề bên. Sau khi qua đời sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu thoát.

Vậy nên, nếu đang có ý định chen chân vào hôn nhân của người khác đàn bà lẳng lơ hãy sớm tỉnh ngộ. Đừng tự rước nghiệp báo vào người, liên lụy đến cha mẹ, con cháu đời sau của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.