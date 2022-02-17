Lội ngược dòng trong 7 ngày tới, top 3 con giáp đón 'cơn mưa' tài vận, công việc thăng tiến, sớm đổi xe, mua vàng

Trong 7 ngày tới đây, con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biết, đối với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc, chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu tốt lành. Người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh nên bạn dễ thoát kiếp cô đơn, trong khi đó những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng được "nếm vị ngọt" của tình yêu.

Người tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối dẫn đến mọi điều tốt đẹp, tìm được cơ hội thành công. Đặc biệt, bạn có thể sẽ gặp được chuyện hỷ sự, công việc thuận lợi kéo theo tài vận cũng có nhiều khởi sắc, mọi khó khăn đang tồn đọng cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ xung quanh có khởi sắc vào cuối năm, thậm chí có người còn đổi đời.

Trong vận trình tình cảm, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn, ít ai sánh bằng. Người độc thân sẽ băt đầu xuất hiện những người đang có ý định theo đuổi bạn sau ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên.

Người tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối dẫn đến mọi điều tốt đẹp - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và có khả năng "thăng quan tiến chức" trong thời gian tới. Người làm đầu tư, kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại trước đó.

Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí "chạm tay" vào cơ hội tăng lương nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên đang đánh giá rất cao năng lực của bạn.

Người tuổi Tỵ có khả năng 'thăng quan tiến chức' trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.