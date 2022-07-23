'Lộc rơi, lộc vãi' đúng 12 trưa mai (24/7): TOP 3 con giáp nhanh tay hứng trọn của trời, phất lên làm giàu nhanh chóng, cuộc đời ngọt ngào đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 16:39

Tử vi dự đoán, đúng 12 giờ trưa mai (24/7), 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc nở hoa rực rỡ, cuộc đời chính thức thăng hoa kể từ giờ phút này.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, lạnh lùng, rất quyết đoán, luôn có chính kiến riêng của bản thân nên thường có được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nhất.

'Lộc rơi, lộc vãi' đúng 12 trưa mai (24/7): TOP 3 con giáp nhanh tay hứng trọn của trời, phất lên làm giàu nhanh chóng, cuộc đời ngọt ngào đầy viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (24/7), cung tài vận của người tuổi Tỵ đón nhận cục diên thiên tài đại vượng, đại vận. Nhờ có Thần Tài hậu thuẫn nên trong ngày chủ nhật này, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tài lộc. Cát Tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Tỵ thuận lợi hơn. Có những dự án trước đó Tỵ không đặt nhiều kỳ vọng nhưng ở thời điểm hiện tại lại rất suôn sẻ.

Ngoài khoản thu nhập chính còn có khoản thu nhập bên ngoài giúp con giáp này đủ tiền trang trải cuộc sống. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn thì không chỉ ngày cuối tuần này mà cuộc sống dư dả của Tỵ sẽ còn kéo dài.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi chăm chỉ, tháo vát, làm việc rất có trách nhiệm, luôn yêu cầu, đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. 

'Lộc rơi, lộc vãi' đúng 12 trưa mai (24/7): TOP 3 con giáp nhanh tay hứng trọn của trời, phất lên làm giàu nhanh chóng, cuộc đời ngọt ngào đầy viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật này (24/7), tuổi Mùi được dự đoán sẽ gặp được cục diện “Thương quan đại vận” nên việc kiếm tiền trở nên vô cùng thuận lợi. Cát vận và sự tháo vát sẽ đem đến cho con giáp này những may mắn bất ngờ liên quan đến tiền bạc, đầu tư. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ thì đây là thời điểm thoát nghèo của con giáp này.

Người còn công ăn lương ngoài công việc chính còn có công việc phụ giúp tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát đạt, phát lộc. Con giáp này giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình.

Tuổi Dậu

Dậu có tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

'Lộc rơi, lộc vãi' đúng 12 trưa mai (24/7): TOP 3 con giáp nhanh tay hứng trọn của trời, phất lên làm giàu nhanh chóng, cuộc đời ngọt ngào đầy viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ vi chủ nhật (24/7) cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, những điềm lành sẽ đến với tuổi Dậu, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Dậu hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tử vi 2 ngày tới (25/7), đúng thứ Hai đầu tuần: Phật Tổ nâng đỡ, quý nhân chỉ lối, TOP 3 con giáp giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Bước sang thứ 2 đầu tuần tới (25/7), 3 con giáp may mắn được ơn trên nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài thoải mái tiêu xài.

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