Liên tiếp từ ngày 9/9 đến 19/9: Phú quý theo chân, 3 con giáp may mắn dồn dập, mở túi đón tiền, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 07:57

Từ ngày 9/9 đến 19/9 có 3 con giáp tu từ kiếp trước nên giai đoạn này được đền đáp liên tục gặp may mắn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường hiền lành, lương thiện, dịu dàng, nên được nhiều người quý mến. Tuy không phải là người quá tài giỏi nhưng bạn lại có nhiều may mắn nên sớm thành công trong sự nghiệp.

Những năm trung niên tuổi Mùi gặp nhiều vất vả trong cuộc sống nhưng sau tuổi 35 trở đi, bạn có quý nhân phù trợ, tự nhiên gặp được những người tốt giúp mình. Tử vi chỉ rõ, từ ngày 9/9 đến 19/9, người tuổi Mùi sẽ làm đâu trúng đó, cuộc sống vô cùng thuận lợi viên mãn, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha không cần phải lo nghĩ.

Liên tiếp từ ngày 9/9 đến 19/9: Phú quý theo chân, 3 con giáp may mắn dồn dập, mở túi đón tiền, công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường là người có chí khí, vô cùng mạnh mẽ dũng cảm trong cuộc sống, ính tình cương trực lại thêm năng lực quản lý giúp tuổi Thân luôn là người có quyền lực trong mắt đồng nghiệp.

Từ ngày 9/9 đến 19/9, người tuổi Thân có thể sẽ trúng quả, tiền bạc tự nhiên sẽ rơi vào ví tha hồ vi vu tận hưởng cuộc sống. Trong thời gian này người tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ nên công việc tự ắt sẽ thuận lợi, sự nghiệp rực rỡ viên mãn không phải nghĩ.

Liên tiếp từ ngày 9/9 đến 19/9: Phú quý theo chân, 3 con giáp may mắn dồn dập, mở túi đón tiền, công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn là con giáp hiền lành, chăm chỉ, tính tình thường giúp đỡ người khác nên đi đâu cũng có người giúp đỡ lại. Những người tuổi Mão không bao giờ lợi dụng ai càng thích sống chân tình, có đi có lại thế nên lúc khó khăn, Mão có nhiều người ra tay tương trợ.

Tử vi dự đoán, từ ngày 9/9 đến 19/9, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc. Đây là khoảng thời gian bạn có thể thoải mái đầu óc tận hưởng cuộc sống theo ý mình sau những ngày bận rộn công việc. Về đời sống tình cảm những người tuổi Mão chưa lập gia đình sẽ tìm được tình yêu của mình, còn ai đã có gia đình thì tình cảm thêm gắn bó.

Liên tiếp từ ngày 9/9 đến 19/9: Phú quý theo chân, 3 con giáp may mắn dồn dập, mở túi đón tiền, công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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