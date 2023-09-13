Liên tiếp từ ngày 14/9 đến 24/9: Những con giáp này được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 07:29

Hãy cùng tìm hiểu xem bạn có thuộc 1 trong 3 con giáp cực may mắn về tiền bạc từ ngày 14/9 đến 24/9.

Tuổi Tý

Thời gian từ ngày 14/9 đến 24/9, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý. 

Liên tiếp từ ngày 14/9 đến 24/9: Những con giáp này được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, từ ngày 14/9 đến 24/9, người tuổi Thân nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Bản mệnh sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Tuổi Thân sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn còn tìm được cơ hội để đổi đời. Mọi khó khăn đều được giải quyết, bạn cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào thời gian này.

Liên tiếp từ ngày 14/9 đến 24/9: Những con giáp này được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ. Từ ngày 14/9 đến 24/9, con giáp tuổi Mão sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của con giáp này.

Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Mèo dễ như trở bàn tay. Cả thu nhập chính và thu nhập phụ của Mão đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

Liên tiếp từ ngày 14/9 đến 24/9: Những con giáp này được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngay 3 ngày giữa tuần (6/9 - 8/9), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có

Ngay 3 ngày giữa tuần (6/9 - 8/9), 3 con giáp tiền bạc đề huề, vàng cân thành ký, kim cương tính bằng lon, trở mình giàu có

Bước sang 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp may mắn vượng khí phát tài, tiền bạc, của cải nhiều không tả nổi. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, nâng bước tới thành công.

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