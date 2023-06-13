Liên tiếp 3 ngày cuối tháng 6/2023 CHẤN ĐỘNG: 3 con giáp tự làm chủ sự nghiệp, chạm tay vào thành công, giàu có khiến ai cũng ganh tỵ, cuộc đời no ấm

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi quá kiêu ngạo và chủ quan, thậm chí bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác nên dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Bạn cần phải rút ra bài học cho mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức chú ý trong ngày hôm nay. Đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh, do đó hãy bình tĩnh để có thể chờ đợi một cơ hội khác phù hợp hơn. Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Tuổi Ngọ hãy tin tưởng vào bản thân và bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị. Cấp trên phân công cho những công việc quan trọng tức là bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng, việc cần làm bây giờ là cống hiến hết sức mình và gặt hái thành công. Nếu đầu tư, kinh doanh, cuối tuần là thời điểm thích hợp để bản mệnh đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Trải qua quá trình trao đổi và tìm hiểu kỹ lưỡng, tuổi Ngọ có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan. Có điều, con giáp này nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc.

Vận trình tình cảm có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nhận ra có người vẫn luôn lặng thầm dành tình cảm cho mình. Con giáp này sẵn sàng dành cho đối phương cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để tận hưởng hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác. Tất cả là tại bản tính cứng đầu cứng cổ, không chịu lắng nghe tiếp thu ý kiến mọi người của bản mệnh. Nếu muốn vượt qua khó khăn, bạn cần thay đổi thái độ của mình. Người làm lãnh đạo cũng cần cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định, nhất là khi những quyết định đó không nhận được sự đồng tình của cấp dưới. Có thể bản mệnh vẫn chưa đánh giá được đúng tình hình thực tế.

Thổ sinh Kim, các cặp vợ chồng luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, đó chính là động lực giúp bạn và người ấy vượt qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống mà không phải cặp đôi nào cũng có thể vượt qua được.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm