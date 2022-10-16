Liên tiếp 3 ngày (17,18,19/10/2022), Thần may mắn mỉm cười, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến vượt trội, tài lộc nở rộ, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 18:40

Tử vi 3 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp rực rỡ, vận trình trải đầy cơ hội thăng tiến trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày tới cho biết người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất trong giai đoạn này. Cụ thể trong thời gian này nếu Tuất có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

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Tử vi 3 ngày tới cho biết người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất trong giai đoạn này. Cụ thể trong thời gian này nếu Tuất có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học cho biết trong khoảng thời gian tới đây  người tuổi Hợi được tài tinh chiếu mệnh hứa hẹn đường tài lộc khá hanh thông. Thần Tài cực kỳ ưu ái ban cho vô số cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Đặc biệt trong 3 ngày tới đây hứa hẹn là hời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu.

Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Không phải lúc nào tài khí cũng tăng cao như giai đoạn này, thế nên tuổi Hợi cần nhanh chóng tận dụng cơ hội, chớ nên để mình phải hối tiếc về sau.

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Đặc biệt trong 3 ngày tới đây hứa hẹn là hời điểm mà con giáp này có tài vận thực sự khởi sắc, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc chen nhau về tay. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chẳng lo không có tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần này sẽ diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng.

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Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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