Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dần vận trình thuận lợi, tài lộc dồi dào, Tý gặp khó trong việc tìm kiếm cơ hội thăng tiến

Trong ngày thứu Hai này Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý trở nên kiêu căng tự phụ, thậm chí rơi vào cảnh "ếch ngồi đáy giếng". Bạn nên quan sát và lắng nghe mọi người, mọi việc xung quanh mình nhiều hơn để có cái nhìn đúng đắn về thực tế.

Xem tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn nắm rõ đường đi nước bước để có những phương án đúng đắn giúp vận trình trong thứ Hai trở nên hanh thông hơn.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra việc có được quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp Sửu trong đường kinh doanh thuận lợi đủ đường qua đó kiếm về khoản tiền cực khủng.

Muốn phát triển bản thân, bạn không thể cứ mãi khăng khăng với ý kiến của mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy tự kiểm điểm bản thân xem mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào để có cách sửa đổi hoặc phát huy phù hợp.Ngoài ra đây nên là giai đoạn Tý ngồi học tập hoặc cải thiện các khuyết điểm của mình bởi khả năng để bạn thành công trong thời gian này là rất thấp.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Sửu cũng nên dành thời gian cho bản thân đừng vì mải mê làm việc mà bỏ bê bản thân nhé.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai cho biết nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ trước đó cũng giúp sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi hơn. Bạn được giới thiệu cho những công việc triển vọng, hãy nhanh chóng nắm bắt bởi cơ hội đổi đời thường rất ít và nó chỉ dành cho những người xứng đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể vấp phải nhiều trắc trở trong thứ Hai. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp họa. Công việc thì gặp bất lợi khi luôn gặp vận đen và để tụt mất cơ hội thăng chức, đường kinh doanh gặp vấn đề khi các dự án đầu tư đều bất động khiến bạn gặp khó trong nguồn tài chính.

Đường tình duyên của con giáp không được suôn sẻ. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể xoa dịu. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỉ, hai người có thể đánh mất nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai (17/10/2022) phải đối diện với nhiều khó khăn dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Bạn cần suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, chớ nên than thân trách phận bởi việc làm đó không đem lại lợi ích thực tế gì.

Nếu không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn cũng cần phải tự lực cánh sinh và hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng của mình. Hãy coi khó khăn là một phần cuộc sống, nó giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy vợ chồng bạn đang ngày càng mâu thuẫn với nhau nhiều hơn. Hai người cần trò chuyện một cách bình tĩnh để có thể tìm ra điểm khúc mắc, có như vậy thì mới tháo gỡ được tình hình.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Tỵ

Con giáp này nhờ có Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ không phải lo đến chuyện hết tiền tiêu trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản kha khá nếu đã cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Đây chính là phần thưởng khích lệ của cấp trên với bạn.

Tuy nhiên, dù có đạt được thành công bước đầu thì bạn cũng chớ nên vội hài lòng với hiện tại. Con đường tương lai của bạn còn xa, chính vì vậy đòi hỏi con giáp may mắn này cần phải tập trung và luôn nỗ lực bởi chỉ cần một giây lờ là mọi chuyện sẽ trở nên đen đủi với Tỵ.

Con giáp này nhờ có Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ không phải lo đến chuyện hết tiền tiêu trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản kha khá nếu đã cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Đây chính là phần thưởng khích lệ của cấp trên với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày thứ Hai. Nếu như quá cả tin hoặc tham lam, bạn có thể rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, khiến đồng tiền một đi không trở lại. Chính vì vậy bạn nên tự thân học hỏi và làm giàu theo cách của riêng mình vẫn là sự lựa chọn sáng suốt hơn.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần cẩn thận trong quá trình hợp tác với những đối tác, bạn hàng mới. Đặc biệt là làm ăn với người thân càng phải cảnh giác hơn nữa.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ.. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Dẫu vậy chỉ cần bạn không đoái hoài đến mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực cho Thân.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, không nên phản ứng thái quá để rồi bỏ lỡ thời cơ phất lên trong cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Con giáp nên hiểu rằng, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác.

Người làm công ăn lương cũng có một ngày làm việc suôn sẻ. Bạn biết phát huy sức mạnh của tập thể nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng luôn có người giúp đỡ. Đây là một trong những bước đệm để bạn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 17/10/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Người tuổi Thân cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!