Lễ Vu Lan cận kề (Rằm tháng 7), 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, sung sướng nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 06:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, sung sướng nhất thiên hạ cận kề Rằm tháng 7.

Tuổi Mùi

Lễ Vu Lan cận kề, người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Không vị sếp nào lại muốn bạc đãi một nhân viên chăm chỉ như bạn cả.

Ngoài ra, Thổ sinh Kim, con giáp may mắn này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống, chẳng che giấu bất cứ điều gì.

Lễ Vu Lan cận kề (Rằm tháng 7), 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 1
Lễ Vu Lan cận kề, người tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, trở thành một người nổi bật vào thời gian tới.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp. Người được bạn giúp đỡ bây giờ có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai.

Lễ Vu Lan cận kề (Rằm tháng 7), 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 2
Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này, đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng.

Lễ Vu Lan cận kề (Rằm tháng 7), 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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