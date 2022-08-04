Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/8/2022, 3 con giáp đen nhất tháng cô hồn, tiền bạc dễ dàng sạch bách, sự nghiệp lao đao khó kiểm soát

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 17:21

Thứ Sáu 5/8/2022, 3 con giáp đen nhất tháng cô hồn, tiền bạc dễ dàng sạch bách, sự nghiệp lao đao khó kiểm soát.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Vì không muốn người khác chê cười, bản mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với điểm yếu của mình, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

Mộc khắc Thổ cho thấy con giáp xui xẻo này có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe đối phương, đặc mình vào vị trí của đối phương.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/8/2022, 3 con giáp đen nhất tháng cô hồn, tiền bạc dễ dàng sạch bách, sự nghiệp lao đao khó kiểm soát - Ảnh 1
Đúng ngày mai, Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần cẩn trọng và suy xét hơn trong ngày mai. Bản mệnh nên lùi lại để xem xét thật kỹ một cuộc trò chuyện nào đó và tính toán xem chúng có "ẩn tình" gì phía sau hay không. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Ngũ hành xung khắc dự báo vợ chồng có những xung đột, hai người nên tránh việc cãi nhau vì tiền mà nên cùng ngồi lại để cùng nhau tìm cách thức phù hợp để giải quyết những rắc rối liên quan. Nếu không thống nhất thì vấn đề vẫn còn nguyên ở đấy.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/8/2022, 3 con giáp đen nhất tháng cô hồn, tiền bạc dễ dàng sạch bách, sự nghiệp lao đao khó kiểm soát - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ cần cẩn trọng và suy xét hơn trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Lục Hợp nâng đỡ cho các mối quan hệ của người tuổi Thân được thuận buồm xuôi gió, đó là động lực tuyệt vời cho bản mệnh vượt qua những khó khăn hiện tại. Tình cảm của mọi người xung quanh khiến bạn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái. Bạn quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra. Ngoài ra, bạn có thể thấy lúc này chi phí sẽ tăng lên do bạn phải bỏ tiền cho các khoản tiệc tùng, gặp gỡ, quà cáp. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/8/2022, 3 con giáp đen nhất tháng cô hồn, tiền bạc dễ dàng sạch bách, sự nghiệp lao đao khó kiểm soát - Ảnh 3
 Ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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