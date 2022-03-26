Làm sương sương, kiếm tiền bạc tỷ, 3 con giáp khởi đầu tháng 4 THUẬN BUỒM XUÔI GIÓI, tha hồ phát huy năng lực, ôm trọn LỘC LÁ trời ban

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 22:20

Tháng 4 đang đến gần 3 con giáp may mắn sắp có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc chuyển biến.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tài lộc của người tuổi Mão trong năm nay tương đối chậm. Tuy nhiên, vào tháng 4 tới đây, con giáp này có thể đón nhận một số may mắn. Bản mệnh có thể thấy nhiều điều thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài lộc.

 

 

Nhờ những sự cố gắng của bản thân nên thời gian này, bản mệnh vươn lên làm giàu đến bất ngờ. Sự nghiệp có bước chuyển mình khủng, tha hồ thu vén tài lộc. 

con giap may man 3
Nhờ những sự cố gắng của bản thân nên thời gian này, bản mệnh vươn lên làm giàu đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn vào tháng 4 tương đối tốt. Tử vi nói rằng con giáp may mắn này thông minh, sắc sảo, đầy tham vọng nhưng sống rất thực tế. Họ là người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, quý nhân sẵn sàng phù trợ.

Cùng với năng lực tuyệt với, bản mệnh dễ dàng nắm bắt được cơ hội đổi đời, sự nghiệp vượng phát đến bất ngờ.

con giap may man 2
Tài vận của người tuổi Thìn vào tháng 4 tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính kiên nhân và tự tin vào bản thân. Dù làm việc gì, họ đều kiên trì đến cùng và không mất động lực chỉ vì có khó khăn, trắc trở.

Tháng 4 đến, vận trình của con giáp này thực sự nở rộ, cuộc sống rực rỡ hơn và được nhiều quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Mùi sẽ gặp quá nhiều rắc rối về công việc hay tiền bạc. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Mùi có thể rút ra được nhiều bài học quý giá và tìm được cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tiền của hơn.

con giap may man 1
Tháng 4 đến, vận trình của con giáp này thực sự nở rộ, cuộc sống rực rỡ hơn và được nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/3/2022, cơ hội vui qua không trở lại, 3 con giáp ngẩn ngơ nhìn TÀI LỘC tuột khỏi tay, không cố gắng thì GIÀU SANG chỉ là ảo tưởng xa vời

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/3/2022, cơ hội vui qua không trở lại, 3 con giáp ngẩn ngơ nhìn TÀI LỘC tuột khỏi tay, không cố gắng thì GIÀU SANG chỉ là ảo tưởng xa vời

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật ngày 27/3/2022, vận xui chưa buông bỏ, 3 con giáp xui xẻo lại lười biếng khiến cơ hội làm giàu tuột khỏi tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 4 tử vi con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất