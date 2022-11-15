Làm giàu vào cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp bứt phá đổi đời, tiền bạc dư giả, tài lộc sung túc, hạnh phúc tràn đầy

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn cuối tháng 10 âm lịch đó chính là tuổi Thìn. Vốn là người có lối sống tình cảm, chân thành và thực tế nên con giáp này luôn biết vận dụng năng lực của mình tạo cơ hội cho bản thân.

Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

Vào cuối tháng 10 âm lịch lại thêm được nhận trợ lực của Thực Thần nên con giáp này có lộc về đường ăn uống, tiệc tùng… Những cuộc vui luôn chào đón bạn nhiệt tình.

Từ đó, các dự án bạn chăm sóc cũng được triển khai nhanh chóng mang về lợi nhuận. Bạn đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ nên vận trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, dễ bề thăng chức, tăng lương vượt bậc.

Tuổi Thân

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, bước qua cuối tháng 10 âm lịch, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tuổi Mão

Vào cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày

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