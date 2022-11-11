Kim đồng hồ dừng lúc 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022), Thần Tài ban LỘC, 3 con giáp trúng số giải thưởng 1000 tỷ, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc vượt mốc, vận trình sắp tới hanh thông, thuận lợi đủ kiểu

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 12:05

Tử vi dự đoán đúng 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022) cho biết có tới 3 con giáp tài lộc bùng nổ, trúng số tiền tỷ, tiền về như thác đổ vào nhà.

Tuổi Tuất

Bước sang năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vừa rồi con giáp này gặp không ít khó khăn khi gặp tiểu nhân hãm hại, làm gì cũng gặp thất bại. 

Tử vi dự đoán đúng 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022) cho biết con đường cầu tài của tuổi Tuất sẽ trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi con giáp này. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

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Tử vi dự đoán đúng 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022) cho biết con đường cầu tài của tuổi Tuất sẽ trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trời sinh những người tuổi Mùi cừu có tính cách đặc biệt nổi bật, làm việc gì cũng có thái độ lạc quan. Họ cũng khá cẩn thận đối với những việc thuộc lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này duy trì thái độ lạc quan, cư xử vui vẻ, hòa thuận với những người thân trong gia đình. Đặc biệt Mùi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cuộc sống của những người thân củ họ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. 

Người có tính cách như vậy cũng rất quan tâm đến người nhà, biết chăm lo cho tình cảm gia đình. Ngày thường, con giáp tuổi Mùi sẵn lòng nhường nhịn nên không khí gia đình của họ rất tốt.Hậu thuẫn vững vàng, tinh thần vui vẻ khiến họ cũng đạt hiệu quả cao trong công việc, sự nghiệp tiến triển vượt bậc.

Đặc biệt, theo tử vi 12 con giáp đúng 11 giờ 10 phút ngày (12/11/2022) con đường hậu vận của Mùi sẽ nở rộ hơn bao giờ hết khi có Thần Tài ban lộc, người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh trong giai đoạn tới đây. 

Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền thuận lợi. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với những con giáp tuổi Mùi có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành.

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Đặc biệt, theo tử vi 12 con giáp đúng 11 giờ 10 phút ngày (12/11/2022) con đường hậu vận của Mùi sẽ nở rộ hơn bao giờ hết khi có Thần Tài ban lộc, người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh trong giai đoạn tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo sách tướng số - tử vi những người tuổi Thân vốn có tính cách hoạt bát, vui tính nhưng đôi khi lại thể hiện rằng mình là một người hướng nội, không mấy sởi lởi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh khiến không ít người cảm thấy "bằng mặt nhưng không bằng lòng".  Bạn nên nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan giống như việc mang lại tiếng cười cho mình, đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương khiến áp lực bao trùm mà đổ bể mọi việc. 

Xem tử vi cho biết đúng 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022) con đường tài lộc của Thân sẽ có sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tốt đẹp, bạn sẽ gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống, tin vui tài chính nở rộ. Một khoản thu bất ngờ rót vào tài khoản nên bạn hoàn toàn tự chủ được tài chính của mình. 

Tình duyên ngày này thuận lợi trăm đường, nếu bạn đã có kế hoạch cầu hôn hay tỏ tình với người ấy thì đừng chần chừ gì nữa, đây quả thực là thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ mới.

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Xem tử vi cho biết đúng 11 giờ 10 phút trưa mai (12/11/2022) con đường tài lộc của Thân sẽ có sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tốt đẹp, bạn sẽ gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống, tin vui tài chính nở rộ. Một khoản thu bất ngờ rót vào tài khoản nên bạn hoàn toàn tự chủ được tài chính của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 13/11/2022 cho biết có tới 3 con giáp giàu có rực rỡ, tài lộc nhân đôi, tiền về như thác đổ, sự nghiệp từng bước có được thành công.

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