Kiếp Tài làm khó vào ngày 5/10, 3 con giáp đề phòng công việc gặp bất trắc, tài lộc xuống dốc, tiểu nhân cười chê

Hiệu suất công việc giảm sút đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chểnh mảng của bản thân đấy.

Công việc của người tuổi Hợi đang gặp không ít trục trặc. Những rắc rối từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình.

Công việc của người tuổi Hợi đang gặp không ít trục trặc. Những rắc rối từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình. Ảnh minh họa

Hợi đối mặt với cục diện tương phá dự báo có nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này cần thận trọng trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc nếu không muốn tiền trong tay vụt bay mất, kể cả là một phút lơ là, không tỉnh táo cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Tuổi Sửu

Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền trong ngày hôm nay nên khuyên người tuổi Sửu không nên vội vàng làm gì hãy bình tĩnh và từ tốn. Điều bạn cần lúc này là quan sát nhiều hơn là ra quyết định. Nếu không muốn gây ấn tượng xấu, cách tốt nhất là hãy kiểm soát cái tôi của mình, hành động trưởng thành hơn nhé.

Thổ - Mộc xung khắc khuyên bạn hôm nay nên gác mọi công việc sang một bên, dành thời gian thư giãn dù đang khá bận rộn. Bạn đã "quá tải", và cần nghỉ ngơi trước khi kiệt sức. Bản mệnh cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh dành riêng cho mình.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo rắc rối về tiền bạc, nếu ai có hỏi vay mượn thì bạn cũng nên biết cách từ chối khéo vì đây có thể là khoản nợ khó đòi. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng khó khăn, đâu dư dả tiền bạc để dễ dàng cho mượn tiền cơ chứ.

Thổ - Mộc xung khắc khuyên bạn hôm nay nên gác mọi công việc sang một bên, dành thời gian thư giãn dù đang khá bận rộn. Bạn đã "quá tải", và cần nghỉ ngơi trước khi kiệt sức. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 5/10/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Dần có thể gặp phải những chuyện không may hôm nay, nhưng đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ ai. Tử vi hàng ngày khuyên bản mệnh xem xét lại bản thân mình còn thiếu sót ở đâu để sửa đổi và nhanh chóng cải thiện tình hình.

Đừng để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Dù có điều gì đó làm con giáp này khó chịu thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát được cơn nóng giận thì bản mệnh đã chiến thắng được tính con bên trong con người mình.

Ngày mới hôm nay tuổi Dần có điềm báo không mấy tốt lành xảy đến trên phương diện tài lộc, nên thận trọng với những khoản đầu tư lớn. Con giáp này cần chuẩn bị thật nhiều kiến thức cho bản thân trước khi quyết định tham gia vào lĩnh vực nào đó, đừng vội vàng quyết định khi chưa có sự hiểu biết và nghiên cứu kĩ càng.

Tử vi thứ Bảy ngày 5/10/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Dần có thể gặp phải những chuyện không may hôm nay, nhưng đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ ai. Ảnh minh họa:

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm