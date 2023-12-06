Khổ tận cam lai, 3 con giáp khổ trước sướng sau trong năm 2024, vận mệnh xoay chuyển, tiền tài bay vào tay, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuổi Mùi 2024 dự báo 2024 là thời kỳ vàng của người tuổi này. Nhờ nắm bắt các cơ hội được trao, bản mệnh có thể sải cánh bay cao, chạm tay tới những ước mơ và hiện thực hóa kỳ vọng có một cuộc sống giàu sang, dư dả như mong ước.

Về tình duyên và hôn nhân cũng có được ví như mùa màng bội thu, con giáp này gặp nhiều may mắn, đời sống tình cảm vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Mọi thứ đều diễn ra như mong muốn, cuộc sống của bản mệnh vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng hanh thông, hưởng trọn cát khí nên làm gì cũng suôn sẻ nhiều bề, cơ hội thăng quan tiến chức trải sẵn trước mặt. Chẳng ai, hay chẳng có việc gì có thể ngăn cản bước tiến của bạn vào lúc này.

Người tuổi Mão

Tử vi tuổi Mùi 2024, người tuổi Mão được đánh giá là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Bản mệnh không phải quá lo lắng về vận thế trong tương lai bởi những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn phía trước, quan trọng là bản mệnh có đủ dũng cảm để bước một mạch cho dù dưới chân vẫn còn những vật cản nhất định hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự hướng dẫn của quý nhân, kết hợp với tài trí và sự linh hoạt của bản thân, Mão có thể làm chủ được cuộc đời của mình. Mọi mặt của cuộc sống từ đây sẽ trở nên viên mãn, có cơ hội thăng tiến, tăng lương trong sự nghiệp, tình yêu cũng luôn đong đầy. Bạn không còn phải lo lắng về điều gì nữa, thoải mái sống một cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ 2024, người tuổi Ngọ sẽ được ghi nhận và đánh giá cao cho những nỗ lực của bản thân, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho bạn. Nhiều người cho rằng những gì bạn đạt được trong năm 2024 là nhờ may mắn, song thực tế vận may chỉ đóng một phần nhỏ, còn phần lớn phải đến từ công sức cố gắng trong suốt cả năm cùng những tính toán chính xác của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực phấn đấu của bạn đã được số phận ưu ái, năm 2024 xua tan mọi xui xẻo và ảm đạm trước đó, sự nghiệp của bạn sẽ có bước phát triển tốt đẹp, kéo theo tài chính cũng rất rủng rỉnh. Từ nay Ngọ chính thức hết khổ vươn lên giàu sang bất chấp

Tình duyên trong thời gian này ở trạng thái thăng hoa. Mọi người được đối phương tạo cho khá nhiều bất ngờ. Cũng nhờ thế mà bạn có đủ năng lượng để bắt đầu năm mới suôn sẻ. Tử vi tình duyên khuyến khích mọi người hãy chú tâm hơn vào mối quan hệ gia đình để mọi thứ càng trở nên trọn vẹn.

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