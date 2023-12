Kể từ ngày mai (23/12) vận may của người tuổi Tý sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Tý cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Bắt đầu từ ngày mai (27/9/2022), tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công. - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời gian tới rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Với những người tuổi Thìn làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, là con giáp không thích ỷ lại và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

Tuổi Sửu

Trời sinh có đầu óc nhạy bén, giỏi quản lý tiền bạc, 3 ngày tới (28/9 - 30/9) tài vận của con giáp tuổi Sửu sẽ tăng vọt, thêm phúc, tài lộc ngày càng nhiều. Cùng với tài lộc gấp đôi, họ không chỉ giàu sang mà còn đắt hàng, lương sẽ tăng, không thiếu tiền mua đồ.

Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời đi đâu, làm gì cũng được quý nhân hoan nghênh. Do được phúc khí, vận may của họ sẽ tiếp tục đến. Bạn sẽ nắm bắt cơ hội kiếm tiền, an nhàn hạnh phúc bên gia đình.

Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.