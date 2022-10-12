Kể từ ngày mai (13/10/2022), những con giáp này chuẩn bị đón may mắn triền miên, công danh, sự nghiệp vượng phát, tiền đổ ào ào vào nhà như thác, ngồi rung đùi hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 18:05

Từ ngày mai (13/10/2022), những con giáp này cần mạnh dạn hơn trong việc thể hiện bản thân. Đừng bỏ lỡ những cơ hội tốt đến với mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn. Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân.

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Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ ngày mai (13/10/2022) người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị.

Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều có tài năng nổi trội ở một lĩnh vực nào đó. Người tuổi này từ nhỏ đã học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích tốt. Họ có ước mơ, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, con giáp này còn giữ thái độ sống lạc quan, tích cực, dám theo đuổi ước mơ.

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Người tuổi này từ nhỏ đã học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích tốt. Họ có ước mơ, có chí tiến thủ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này có tiềm năng ở lĩnh vực tài chính, kinh doanh. Vì vậy, nếu theo đuổi những lĩnh vực này, họ có thể đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt, kể từ ngày thứ Năm tuần này (13/10/2022), con giáp này sẽ nhận được lộc trời. Công việc, sự nghiệp của họ có bước tiến đáng kể.

Là người có tiềm năng lớn, người tuổi Hợi cần biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu. Đó chính là bí quyết giúp họ có được thành công đúng như mong đợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Từ ngày mai (13/10), tuổi Thìn sẽ có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

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Tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), 3 con giáp may mắn này được Ngọc Hoàng để mắt, tiền của dồi dào, sự nghiệp vượng phát, mua nhà lầu, tậu xe hơi trong nháy mắt

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), 3 con giáp này có vận trình phát triển ngày một tốt hơn, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tốt, giúp họ tự tin thực hiện nhiều kế hoạch phát triển mới.

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