Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 05:50

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai 1/10, vận mệnh 3 con giáp này vô cùng hài hòa, công danh thăng tiến rõ rệt, sự nghiệp vững chắc, thu về bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, tài lộc của Thìn có dấu hiệu tăng tiến. Nếu con giáp này lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào giai đoạn này cũng sẽ hiệu quả hơn.

Bạn nên chuẩn bị sẵn các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Cát Tinh cũng trợ giúp cho Thìn vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm.

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, tài lộc của Thìn có dấu hiệu tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, cuộc sống tuổi Tý khá nhiều thử thách và sóng gió, tuy nhiên họ được trời ban bản lĩnh sống kiên cường nên dễ dàng vượt qua mọi thứ. Trong thời gian qua, tuổi Tý có gặp chút khó khăn, tuy nhiên kể từ 1/10/2022, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Tý có những bước chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Tý phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Thời gian này, tuổi Tý không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận - Ảnh 2
Trong thời gian qua, tuổi Tý có gặp chút khó khăn, tuy nhiên kể từ 1/10/2022, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự đoán bắt đầu từ ngày mai, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh. Sau bao khó khăn, va vấp, cuối cùng con giáp này cũng được hưởng thành quả. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được điều chuyển, phân công nhiệm vụ mới giúp nâng cao thu nhập.

Trong khi đó, nếu làm kinh doanh, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tăng cao hơn trước. Những khoản đầu tư của họ trước kia đến giờ cũng đã sinh lời. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, con giáp này dần vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Kể từ ngày mai, 1/10/2022: Nhà có 3 con giáp này thu lộc dồn dập, đếm tiền đến hoa mắt, mua may bán đắt, niềm vui bất tận - Ảnh 3
Dự đoán bắt đầu từ ngày mai, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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