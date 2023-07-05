Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, 3 con giáp ngồi không hứng lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng biến thành phúc

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 09:52

Tử vi có nói, 3 con giáp bước vào VẬN VÀNG SON, phúc tinh chiếu mệnh, tài lộc vượng phát kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi.

Tuổi Hợi

Hợi vốn là con giáp đa sầu đa cảm, nội tâm phong phú nên không ít lần con giáp vì cả tin mà lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính nhờ bị lừa gạt, thất bại Hợi mới trưởng thành, bản lĩnh và kiên cường hơn rất nhiều.

Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, tuổi Hợi có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống của Hợi sẽ bước sang trang mới. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ.

Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, 3 con giáp ngồi không hứng lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được Phúc tinh chiếu mệnh nên từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, tài lộc của con giáp vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Từ thời gian này nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những hợp đồng lớn mà tuổi Sửu tích lũy được một khoản tiền lớn. Không chỉ thăng quan phát tài trong công việc, mà tuổi Sửu còn rất may mắn thuận lợi trong tình duyên, vận đào hoa đỏ thắm.

Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, 3 con giáp ngồi không hứng lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Ngọ nhất định sẽ làm giàu thành công.

Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, tử vi dự đoán, nếu tuổi Ngọ không là “ông to bà lớn” thì cũng thành đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Ngọ. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Kể từ ngày 19/5 âm lịch trở đi, 3 con giáp ngồi không hứng lộc, vận may gõ cửa nhà, khai thông số mệnh, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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