Kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 15:14

Kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi sẽ có 3 con giáp gặp nhiều may mắn. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Trong cuối năm 2023 này, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều biến động tích cực, đặc biệt là từ ngày 15/10 âm lịch trở đi thì sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Những người tuổi Mùi có chí lớn, chịu thương chịu khó, không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.

Cụ thể, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận vô vàn tài lộc và may mắn. Đặc biệt, từ giai đoạn này đến cuối năm, họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi tích cực, cuộc sống dần dần có nhiều cải thiện. Tuổi Mùi nhất định sẽ tìm được cơ hội để đổi đời.

Kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Tử vi học có nói, cuối năm 2023, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới tuyệt vời hơn. Những năm khó khăn của tuổi Mão sắp qua rồi, từ từ đón bước chuyển mình mới, một trang mới cuộc đời là kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi .

Cụ thể, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Những tháng cuối năm, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay, chỉ cần nhìn thấy và nắm bắt thì xác định những năm tháng sau này ấm no, không còn lo cái ăn cái mặc nữa.

Kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuối Tý

Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách mạnh mẽ, kiên định, dù nhỏ bé nhưng vẫn vươn lên, nỗ lực trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Tý đều công thành danh toại về tiền tài, sự nghiệp. Họ là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được, nhờ vậy mà rất nhiều người thành công trong sự nghiệp ngay khi ở độ tuổi đôi mươi. 

Tử vi học có nói, kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực về công việc và tiền bạc. Đặc biệt, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, quý nhân và thần tài phù trợ, cuộc sống cuối năm 2023 sẽ có nhiều điều đáng mong chờ. 

Kể từ ngày 15/10 âm lịch trở đi, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp phủi tay là có tiền, trở thành nam châm hút vàng hút bạc, quý nhân kề cạnh không rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Trong tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn vận khí ngút trời, gặp nhiều vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến, phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/10 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi rằm tháng 10 tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 31 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 34 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận