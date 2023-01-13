Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), 3 con giáp này nghèo cỡ nào cũng phát tài cực lớn, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 09:15

Dưới đây là 3 con giáp được Thần Tài gọi tên kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), liệu bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nếu trước đó có khoảng thời gian khó khăn về tiền bạc thì bạn cũng đừng vì thế mà nản lòng, vì cơ hội vẫn đến với bạn mỗi ngày, đặc biệt là kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch). Bởi lẽ đây là thời điểm nhiều người xốc lại tinh thần để bắt tay tập trung vào làm ăn, hoàn thành các kế hoạch còn dang dở. 

Bên cạnh đó, người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, đầu óc thông minh nên hứa hẹn bạn sẽ nhanh chóng giải quyết tốt những việc tồn đọng trước đó. Nhờ có tính quyết đoán và tầm nhìn rộng nên Dần còn có thể thu về một khoản tiền kha khá từ việc đầu tư. Đặc biệt, những người làm ăn buôn bán sẽ rất thuận lợi, làm gì trúng nấy, tiền vào như nước.

Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch) cũng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dần khởi nghiệp. Tuy ban đầu có hơi vất vả nhưng nếu kiên trì và cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành tựu không nhỏ trong tương lai. 

Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), 3 con giáp này nghèo cỡ nào cũng phát tài cực lớn, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 1
Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch) cũng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dần khởi nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thời điểm cuối năm ngoái, tài lộc của những người Thìn có nhiều biến động, bạn có thể gặp họa mất tiền hoặc phải nộp phạt vì mắc sai lầm. Tuy nhiên, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch). Nhờ quý nhân soi đường chỉ lối nên bạn sẽ có nhiều cơ hội phát tài, và nếu biết nắm chắc thời cơ thì chắc chắn bạn sẽ hốt hết tài lộc trong thiên hạ. 

Không chỉ tài lộc, đường tình duyên của những người tuổi Thìn cũng vô cùng hanh thông sau thời điểm này. Những người độc thân có thể được người thân giới thiệu cho vài đối tượng để hẹn hò hay trúng phải tiếng sét ái tình, những người yêu xa có thể được gặp gỡ nhau để thỏa lòng nhớ nhung và những hiểu lầm giữa các cặp đôi đang yêu có thể được xóa bỏ, thậm chí cả hai còn đang rục rịch tiến tới hôn nhân. 

Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), 3 con giáp này nghèo cỡ nào cũng phát tài cực lớn, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 2
Cuộc sống của tuổi Thìn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch). Nhờ quý nhân soi đường chỉ lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có tài quan sát. Trong khoảng thời gian trước đó, tuy bạn kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều khoản cần phải chi tiêu khiến bạn không tích cóp được nhiều. 

Khi bước sang năm mới, dù bản mệnh rất nóng lòng kiếm tiền nhưng có vẻ như thời thế chưa tới trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), vận đen của người tuổi Dậu dần bay biến, cung tài lộc của bạn có sao tốt chiếu mệnh nên tiền vào ào ào. 

Những người làm công ăn lương có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc đề bạt tăng lương, trong khi đó những người làm ăn kinh doanh sẽ chốt nhiều đơn hàng, ký thêm hợp đồng mới nên thu nhập tăng cao đáng kể. Đây cũng là thời điểm để Dậu mở rộng quy mô kinh doanh, nếu cố gắng hết mình thì bạn sẽ thu về lợi nhuận khủng đấy.

Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), 3 con giáp này nghèo cỡ nào cũng phát tài cực lớn, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống ngày càng nở hoa - Ảnh 3
Kể từ ngày 14/1 (23/12 âm lịch), vận đen của người tuổi Dậu dần bay biến, cung tài lộc của bạn có sao tốt chiếu mệnh nên tiền vào ào ào. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hôm nay, thứ 6 (22/12 âm lịch), 3 con giáp lội ngược dòng đổi vận giàu sang, trúng số tiền tỷ, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi

Hôm nay, thứ 6 (22/12 âm lịch), 3 con giáp lội ngược dòng đổi vận giàu sang, trúng số tiền tỷ, tiền của dư dôi, tiêu hoài còn mãi

Hôm nay, thứ 6 (22/12 âm lịch), 3 con giáp này vô cùng may mắn cuộc sống của bạn lên như diều no gió, tiền tình đều viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/1 tử vi 12 con giáp ngày 14/1 tu vi ngay 14/1

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 53 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 56 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026