Kể từ giữa tháng 9 trở đi, vận trình lên cao, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, mở túi hứng vàng, tiền bạc dư dôi, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 09:21

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ giữa tháng 9 trở đi, 3 con giáp may mắn sở hữu tài lộc sáng chói, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và kiên trì thực hiện tới cùng thì sự nghiệp cũng rất phát triển, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ giữa tháng 9 trở đi, người tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt khi sếp bắt đàu tin tưởng Tý hơn trong mọi việc và thường lắng nghe đề xuất ý kiến của họ, từ đây mở ra cơ hội thăng tiến ngập tràn trong tương lai nếu bản thân người tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ.

Chưa hết trên phương diện tài lộc, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân các dự án đầu tư của người tuổi Tý có được sự phát triển đáng vượt bậc. Đồng thời giúp cho con giáp này thu về số tiền cực lớn. Tuy nhiên cũng đừng như vậy mà tỏ ra chủ quan với các đối tác làm ăn kinh doanh để tránh làm thất thoát tiền bạc trong thời gian này.

Kể từ giữa tháng 9 trở đi, vận trình lên cao, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, mở túi hứng vàng, tiền bạc dư dôi, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn là mẫu người luôn cần mẫn, kiên trì, chỉ tập trung vào việc của bản thân. Trong bất cứ lĩnh vực nào họ cũng đều không bao giờ bỏ cuộc mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng nhờ có đức tính tốt này nên Dần rất được người khác coi trọng và nâng đỡ trong mọi chuyện.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ giữa tháng 9 trở đi, người tuổi Dần có thể đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Con giáp tuổi này không những làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm, chuyện kiếm tiền thời gian này của tuổi Dần chỉ trong chớp mắt. Thời gian này nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp người tuổi Dần có được nguồn thu nhập ổn định nên gia đình cũng trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn khi không còn phải quá lo lắng về vấn đề tiền nông.

Kể từ giữa tháng 9 trở đi, vận trình lên cao, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, mở túi hứng vàng, tiền bạc dư dôi, giàu ơi là giàu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ giữa tháng 9 trở đi, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu đang cực kỳ thuận lợi. Cụ thể, công việc của họ sắp tới có nhiêu chuyển biến tốt dần lên. Cụ thể công việc được sếp công nhận thực lực, nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh nên từ đó mở ra cơ hội thăng quan tiến chức. Điều này giúp cho người tuổi Sửu càng tăng thêm phần hăng hái làm việc, tạo sự bứt phá trong thời gian này.

Quý nhân xuất hiện mang tới cho bản mệnh khá nhiều cơ hội làm giàu, nhưng cũng đừng để lợi ích che mờ mắt. Đặc biệt là không nên nghe lời bất kỳ ai để lựa chọn quyết định. Hãy tự mình đánh giá và đưa là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà bản thân cho rằng là điều nên làm. Gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần to lớn giúp bản mệnh vượt qua các áp lực cuộc sống. Người độc thân, nhất là nữ mệnh nên tự tin hơn thì mới không bỏ qua các cơ hội yêu đương tốt đẹp.

Kể từ giữa tháng 9 trở đi, vận trình lên cao, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, mở túi hứng vàng, tiền bạc dư dôi, giàu ơi là giàu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 9 tử vi ngày 9/9/2023 tử vi tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng