Kể từ 12h12 ngày 22/7, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, trúng to trúng đậm, phát tài cực mạnh

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 04:50

Dưới đây sẽ là danh sách những con giáp giỏi giang được cấp trên “thưởng nóng” vì trúng hợp đồng béo bở, vì vậy bản mệnh tha hồ đeo vàng mỏi tay kể từ 12h12 ngày 22/7.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên bạn được nhiều người yêu mến. Nhất là cấp trên có cái nhìn khác hơn, ấn tượng hơn về bạn. Điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy kể từ 12h12 ngày 22/7.

Thời điểm này, bạn nên suy nghĩ về việc đầu tư bất động sản để có nguồn thu nhập từ nghề tay trái. Nhờ có nguồn tiền này, bạn sẽ xoay sở được những lúc khó khăn. Dù bị đẩy vào đường cùng, bạn vẫn mạnh mẽ thoát ra và tự vực dậy chính mình.

Kể từ 12h12 ngày 22/7, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, trúng to trúng đậm, phát tài cực mạnh - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, Thân là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên bạn được nhiều người yêu mến. Điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy kể từ 12h12 ngày 22/7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi được Thần Phật soi đường dẫn lối, con đường quan lộ của bạn sáng chói khi sang 12h12 ngày hôm nay 22/7. Những việc bạn làm đều mang lại ấn tượng tốt với cấp trên. Mọi việc xấu, hiềm khích trước đây đã được hóa giải. Nhất là những mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh.

Bản mệnh được sao may mắn chiếu mệnh nên đi đâu, làm gì cũng gặp được nhiều tin vui. Trong công việc, bạn nhận được nhiều lời khen. Đồng nghiệp không còn tìm cách hãm hại, nói xấu bạn. Họ vô cùng ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ gặp được duyên lành như ý.

Kể từ 12h12 ngày 22/7, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, trúng to trúng đậm, phát tài cực mạnh - Ảnh 2
Hợi được Thần Phật soi đường dẫn lối, con đường quan lộ của bạn sáng chói khi sang 12h12 ngày hôm nay 22/7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp bản lĩnh “đánh bay” những kẻ đứng sau hãm hại mình. Bạn không còn dựa dẫm hay nhờ cậy bất cứ ai cũng có thể thực hiện được kế hoạch riêng. Đồng hồ điểm boong 12h12 ngày 22/7, tuổi Tuất có số may mắn rước Thần Tài về nhà.

Mở mắt ra là thấy lộc đến tận nhà, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây. Thời điểm này, bạn làm một hưởng mười, tha hồ tiêu xài. Nói chung công việc của bạn sẽ thuận lợi, còn chuyện tình cảm nên cân nhắc trong thời điểm này. Lời khuyên cho bạn, tốt nhất là nên tập trung vào công việc, kiếm tiền.

Kể từ 12h12 ngày 22/7, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, trúng to trúng đậm, phát tài cực mạnh - Ảnh 3
Đồng hồ điểm boong 12h12 ngày 22/7, tuổi Tuất có số may mắn rước Thần Tài về nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vượt mọi rào cản, từ ngày mai, thứ 4 ngày 20/7, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại

Vượt mọi rào cản, từ ngày mai, thứ 4 ngày 20/7, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại

Từ ngày mai, tuổi Dậu, Thân, Tỵ có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 22/7 tử vi thứ 6 tử vi ngày mai tử vi hàng ngày con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui