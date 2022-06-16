IQ vượt trội, 3 cung hoàng đạo sinh ra để trở thành người tài giỏi, kiếm tiền như nước, cả đời sống trong nhung lụa

Những người thuộc cung Bọ Cạp thường nói ít làm nhiều. Sự im lặng của họ đôi khi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng trên thực tế họ không giỏi thể hiện cảm xúc của chính mình. Cung Bọ Cạp giỏi quan sát, logic rõ ràng và có suy nghĩ sắc bén, có khả năng nắm bắt mọi kiến thức và kỹ năng dù mới tiếp cận lần đầu. Họ cũng là những người vô cùng thông minh.

Khi làm việc, Bọ Cạp không bốc đồng, họ thường bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề sao cho phù hợp. Ngoài ra, họ còn biết điều phối các mối quan hệ trong xã hội sao cho hợp lý, trơn tru. Bằng cách này mà Bọ Cạp đã gặt hái được nhiều thành công, giúp họ có khả năng xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn.

Song Tử có một bộ óc vô cùng tuyệt vời, có thể nói là giỏi giang và nhạy bén là đằng khác, từ đường công danh, sự nghiệp cho đến con đường tương lai đều sáng lạn hơn những thứ khác.

Đối với Song Tử chỉ số IQ cao đến như thế không chỉ giúp họ nhạy bén hơn trong công việc mà dường như mọi cách ứng xử cũng rất thấu đáo và vô cùng tinh tế.

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Chính nộ não siêu việt của họ đã giúp cho họ có được khá nhiều thứ từ công việc cho đến tình cảm. Đặc biệt, họ vô cùng khéo léo trong mọi chuyện bởi họ có thể dựa vào lời nói của mình để có thể chinh phục được người khác.

Xử Nữ

Xử Nữ lại là một người chăm chỉ, siêng năng và đặc biệt chu toàn trong mọi việc. Họ luôn sáng suốt trong mọi tình huống nên không khó để Xử Nữ đạt được thành công trong công việc.

Những người sinh từ 23/8 - 22/9 này cũng được đồng nghiệp và cấp trên công nhận, yêu mến. Họ sở hữu cái đầu lạnh và luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Xử Nữ tư duy nhạy bén và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Họ cầu toàn và đề cao sự hoàn hảo.

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Chàng trai, cô gái cung Xử Nữ một khi đã quyết định là sẽ làm tới cùng, dù có chút chậm chạp hơn những người khác (bởi họ nằm trong cung đất). Mỗi một việc, Xử Nữ đều đặt mục tiêu cụ thể và cố gắng thực hiện tốt bằng mọi giá. Những chàng trai, cô gái thuộc cung này cũng rất tỉ mỉ, kiên trì và khao khát vượt qua được giới hạn của bản thân.

Xử Nữ rất thích hợp với những công việc liên quan tới đầu óc có độ chính xác cao như kế toán, kinh doanh buôn bán, luật sư,...

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