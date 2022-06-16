IQ vượt trội, 3 cung hoàng đạo sinh ra để trở thành người tài giỏi, kiếm tiền như nước, cả đời sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 11:35

Trong số những cung hoàng đạo, có 3 cung được xem là có IQ cao, cùng xem bạn có nằm trong số 3 cung hoàng đạo đó không?

Bọ Cạp

Những người thuộc cung Bọ Cạp thường nói ít làm nhiều. Sự im lặng của họ đôi khi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng trên thực tế họ không giỏi thể hiện cảm xúc của chính mình. Cung Bọ Cạp giỏi quan sát, logic rõ ràng và có suy nghĩ sắc bén, có khả năng nắm bắt mọi kiến thức và kỹ năng dù mới tiếp cận lần đầu. Họ cũng là những người vô cùng thông minh.

IQ vượt trội, 3 cung hoàng đạo sinh ra để trở thành người tài giỏi, kiếm tiền như nước, cả đời sống trong nhung lụa - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Khi làm việc, Bọ Cạp không bốc đồng, họ thường bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề sao cho phù hợp. Ngoài ra, họ còn biết điều phối các mối quan hệ trong xã hội sao cho hợp lý, trơn tru. Bằng cách này mà Bọ Cạp đã gặt hái được nhiều thành công, giúp họ có khả năng xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn.

Song Tử

Song Tử có một bộ óc vô cùng tuyệt vời, có thể nói là giỏi giang và nhạy bén là đằng khác, từ đường công danh, sự nghiệp cho đến con đường tương lai đều sáng lạn hơn những thứ khác.

Đối với Song Tử chỉ số IQ cao đến như thế không chỉ giúp họ nhạy bén hơn trong công việc mà dường như mọi cách ứng xử cũng rất thấu đáo và vô cùng tinh tế.

IQ vượt trội, 3 cung hoàng đạo sinh ra để trở thành người tài giỏi, kiếm tiền như nước, cả đời sống trong nhung lụa - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Chính nộ não siêu việt của họ đã giúp cho họ có được khá nhiều thứ từ công việc cho đến tình cảm. Đặc biệt, họ vô cùng khéo léo trong mọi chuyện bởi họ có thể dựa vào lời nói của mình để có thể chinh phục được người khác.

Xử Nữ 

Xử Nữ lại là một người chăm chỉ, siêng năng và đặc biệt chu toàn trong mọi việc. Họ luôn sáng suốt trong mọi tình huống nên không khó để Xử Nữ đạt được thành công trong công việc. 

Những người sinh từ 23/8 - 22/9 này cũng được đồng nghiệp và cấp trên công nhận, yêu mến. Họ sở hữu cái đầu lạnh và luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Xử Nữ tư duy nhạy bén và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Họ cầu toàn và đề cao sự hoàn hảo. 

IQ vượt trội, 3 cung hoàng đạo sinh ra để trở thành người tài giỏi, kiếm tiền như nước, cả đời sống trong nhung lụa - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Chàng trai, cô gái cung Xử Nữ một khi đã quyết định là sẽ làm tới cùng, dù có chút chậm chạp hơn những người khác (bởi họ nằm trong cung đất). Mỗi một việc, Xử Nữ đều đặt mục tiêu cụ thể và cố gắng thực hiện tốt bằng mọi giá. Những chàng trai, cô gái thuộc cung này cũng rất tỉ mỉ, kiên trì và khao khát vượt qua được giới hạn của bản thân.

Xử Nữ rất thích hợp với những công việc liên quan tới đầu óc có độ chính xác cao như kế toán, kinh doanh buôn bán, luật sư,...

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   top 3 cung hoàng đạo may mắn 3 cung hoàng đạo giàu sang 3 cung hoàng đạo có cơ hội đổi việc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 49 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 4 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026