Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN, THÀNH CÔNG tài lộc vượng nhất ngày 5/9?

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 09:12

Ngày 5/9 những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, vô số cơ hội được mở ra trước mắt.

Tuổi Thân

Về sự nghiệp, ngày 5/9 tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, vô số cơ hổi được mở ra trước mắt. Nếu nhạy bén nắm bắt thời cơ, tương lai thịnh vượng là điều chắc chắn. 

Người tuổi Thân. Vốn là một nhà đầu tư giỏi, lại được cát tinh chiếu mệnh nên con đường tài vận của bạn hanh thông rực rỡ, thu lợi nhuận cực lớn.

Về tình duyên, ngày 5/9 sẽ là năm vận đào hoa nở rộ của tuổi Thân. Người đã có gia đình thì hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, người độc thân sẽ là thời điểm tuyệt vời để tình yêu đơm hoa kết trái.

Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN, THÀNH CÔNG tài lộc vượng nhất ngày 5/9? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào ngày 5/9, bản mệnh không khắc hay hình Thái Tuế, lại có cát tinh Thiên Hỷ và Thiếu Dương trợ lực, các phương của cuộc sống từng bước ổn định, hứa hẹn một năm “dễ thở”. Tuy nhiên, bên cạnh đó có hung tinh vây hãm, vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn. Cái chính bản mệnh cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới.

Tử vi ngày 5/9, cát vận thể hiện khá rõ ở phương diện sự nghiệp và tình cảm. Người tuổi Hợi được cát tinh Thiếu Âm và Thiên Hỷ giúp đỡ nhiệt tình, mang tới không ít cơ hội tiến thân. Thiếu Dương là phụ tinh thứ 2 của vòng Thái Tuế, chủ về gia tăng phúc thọ, cứu khốn phò nguy, vừa nâng đỡ công việc thuận lợi, lại có thể giải trừ tai ách, bệnh tật.

Thiên Hỷ là đào hoa tinh, mang tới những trải nghiệm bất ngờ cho người tuổi Hợi trong ngày 5/9. Bất luận là nam hay nữ mệnh, cơ hội được Thiên Hỷ ghé thăm và mang nhân duyên tốt lành tới là như nhau. Cát tinh này còn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho con đường phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Công việc vì được đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên ưu ái mà thuận lợi, gặt hái kết quả tốt, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Điểm danh 3 con giáp MAY MẮN, THÀNH CÔNG tài lộc vượng nhất ngày 5/9? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp trong ngày 5/9 của tuổi Dậu khá nhiều may mắn, nhờ có cát tinh phù hộ nên bạn có nhiều cơ hội phát triển, rất có thể sẽ được thăng chức. Song cũng cẩn trọng hiểm họa thị phi từ đồng nghiệp.

Đường tài lộc khá vượng, nếu biết cách đầu tư, tuổi Dậu sẽ thu được nguồn lợi nhuận khá cao. Song cần cẩn trọng bởi phạm hại Thái Tuế dễ sinh hao tài, tốn của. Nên chú ý các điều khoản khi ký hợp đồng, và cũng nên cẩn trọng khi cho người khác vay tiền.

Chuyện tình cảm ngày 5/9 của tuổi Dậu ổn định. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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