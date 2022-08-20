Hừng đông 23 tháng 7 âm lịch vừa ló dạng, 3 con giáp này đây kết thúc chuỗi ngày lao tâm khổ tứ, nằm gai nếm mật, mọi khổ đau đều được hóa giải

Vận trình tình cảm gặp nhiều cản trở. Ngũ hành tương xung đặt ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia. Nếu có khúc mắc trong lòng thì tuổi Sửu cũng nên thẳng thắn chia sẻ để tìm được sự thông cảm từ đối phương.

Người tuổi Sửu do đã sớm lăn xả với cuộc đời nên có những phẩm chất đáng quý như độc lập, vững vàng để vượt qua mọi nghịch cảnh. Sắp tới đây, vào 23 tháng 7 âm lịch, mọi khó khăn mà bạn chịu đựng đã đến ngày được đền đáp. Tích tiểu thành đại, sự cần cù của người tuổi Sửu sắp gặt hái được trái ngọt lành.

Sắp tới đây, vào 23 tháng 7 âm lịch, mọi khó khăn mà bạn chịu đựng đã đến ngày được đền đáp.

Vận trình tài lộc không tệ. Những chú Trâu này đang nắm bắt tốt các cơ hội tài chính và cải thiện nguồn thu nhập của mình ở mức cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bản mệnh tuổi Tỵ nổi tiếng bởi khả năng mềm dẻo nên có thể gánh chịu được mọi khó khăn trong cuộc sống. Bạn cũng đừng lo lắng quá vì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp với những gì bạn đã bỏ ra.

Từ sau 23 tháng 7 âm lịch tuổi Sửu may mắn có Tam Hợp nâng đỡ nên được trao cho tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng. Hôm nay nếu có ký kết hợp đồng hay khoản đầu tư lớn thì đều sẽ được ủng hộ và rất thăng tiến về sau.

Đường tình cảm tiến triển tích cực nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Dù bận bịu công việc nhưng bạn vẫn san sẻ việc nhà với vợ/chồng. Gia đình hạnh phúc của bạn là ước mơ mà bao người thèm khát.

Hôm nay sẽ có rất nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho tuổi Tỵ nhờ Thực Thần nâng đỡ. Bên cạnh đó bạn còn được lộc ăn uống, quà cáp, có người đến thăm hỏi, biếu xén.

Bản mệnh tuổi Tỵ nổi tiếng bởi khả năng mềm dẻo nên có thể gánh chịu được mọi khó khăn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy không có được nhiều sự sắc sảo nhưng bù lại có sự tinh tế để chăm chút từng tiểu tiết từ đời sống tinh thần đến công việc. Từ sau 23 tháng 7 âm lịch, cả tình duyên và sự nghiệp của con giáp này cũng sẽ một bước trở mình mà trở nên khởi sắc.

Tuy nhiên, về mặt tình duyên, điều cấm kỵ nhất trọng một mối quan hệ là đứng núi này trông núi nọ. Đừng để bản thân trở thành người bị coi thường. Công việc, đừng ôm đồm công việc, nó sẽ tăng gánh nặng, mang lại nhiều áp lực. Vì vậy, hãy cứ làm việc của riêng mình. Người tuổi Hợi tuy không có được nhiều sự sắc sảo nhưng bù lại có sự tinh tế để chăm chút từng tiểu tiết từ đời sống tinh thần đến công việc. Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.